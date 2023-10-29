ألاعيب غسل الأموال.. تجارة السلاح والمخدرات والنصب «أبرز مصادر الثروات المحرمة».. وشراء الأراضي والعقارات والشركات الوهمية «أشهر طرق التهرب من القانون»

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن تجارة الأسلحة النارية والمواد المخدرة والنصب والاحتيال على المواطنين والتهرب من سداد مديونيات مستحقة للدولة والاتجار فى النقد الأجنبى، هي أبرز طرق غسل الأموال.

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كما كشفت التحقيقات أن مرتكبى مثل هذه الوقائع يقومون بأساليب مختلفة فى ارتكاب الجرائم غسل الأموال الناتجة عن التجارة غير المشروعة من بينها شراء الاراضي والعقارات والسيارات وتأسيس شركات وهمية.

ويتصدر القائمة تجار المخدرات فى ارتكاب جرائم غسل الاموال وتقدر حصيلة جرائمهم باكثر من مليار جنيه سنويًا ، وتجار المخدرات ليسوا الوحيدين فى أعين المراقبة بل تمتد الى مظلة الموظفين فى الجهات الحكومية الذين حققوا ثروات كبيرة فى وقت قصير، لا يتناسب مع مستوى دخولهم، تقدر بملايين الجنيهات نتيجة استغلال النفوذ ومناصبهم.

وهناكفريق ثانى، كبعض العاملين فى مجال تجارة الأدوية والصيدلة فى تعاقدات مع شركات أدوية مملوكة للدولة وتحصل منها على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية وصلت الى ملايين الجنيهات وتهرب من سداد المديوينة فيلجأ الى محاولة غسل الاموال عبر طرق غير الشرعية والكسب غير المشروع مما يتسبب فى خسائر لشركات الدولة.

وفريق ثالث، يقوم على الاساليب والحيل النصب والاحتيال على المواطنين بزعم استثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية والاستيلاء على اموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ومن اشهرهم مستريح النقل الجماعى جمع 600 مليون جنيه بزعم الاستثمار وهرب خارج البلاد.

وفريق رابع كما يلجأ البعض للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالدول العربية والتحصل على أموال الضحايا ثم الهروب ومحاولة غسل الأموال بإنشاء شركات جديدة بأنشطة أخرى.

وأوضح مصدر مطلع، بأجهزة الأمن انه يتم رصد تضخم الثروات المالية لبعض الأشخاص بشكل ملحوظ ولا يتناسب مع دخولهم ليكتشفوا في النهاية بأنهم مارسوا أنشطة إجرامية في تجارة المخدرات وترويجها.

وعقب جمع مبالغ تقدر بملايين الجنيهات توقفوا عن هذه التجارة ولجأوا إلى غسل الأموال عبر مشروعات وهمية وشراء السيارات والعقارات والأراضي اإخفاء مصدر الأموال، وظنوا أنهم نجوا من الحساب فكانت الكلبشات مصيرهم.

وأشار المصدر إلى أن التحريات أكدت ارتكاب جرائم غسل عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

ونوه المصدر بأن خطة أمنية وضعت لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال عبر تشكيلات مجموعات عمل من ضباط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي يشاركون جميعا في مهمة ملاحقة العناصر القائمة على جرائم غسل الأموال.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على تعقب مصادر تضخم الثروات وبحث إذا كانت من حصيلة تجارة المخدرات أو أي أنشطة مشبوهة عبر التحريات وفحص دقيق حيث يبدو عليهم الثراء الفاحش بدون مبرر، وفي حال العثور على اثبات يتم توجيه مأموريات أمنية تلقي القبض عليهم وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لتولي شؤونها.

ولفت المصدر إلى أنه بالنسبة للموظفين يتم مراجعة الإقرارات الضريبية ومصادر الدخل لمعرفة هل تتناسب الثروة المرصودة مع مصدر الدخل المشروع أم لا فإذا لم يتناسب يتم استهدافه.

وأوضح المصدر أن المتهمين في قضايا المخدرات يلجأون لضخ تلك الأموال في أنشطة مشروعة وبيعها وإعادة شرائها من أجل إدخال المال فى دورة شرعية لأنه لا يمكنهم إيداعها بالبنوك.

مصير الأموال المضبوطة

وبدوره أفاد مصدر مسؤول، بأن الأموال المتحصلة نتيجة جرائم غسل الأموال يتم حصرها سواء كانت منقولة أو سائلة أو عقارات أو شركات أو أموال في البنوك ويتم التحفظ عليها جميعًا.

وأضاف المصدر لـ “فيتو” بعد الانتهاء من أعمال الحصر يتم موافاة النيابة العامة بما توصلت إليه جهود أجهزة البحث المشكلة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطني والجهات المختصة.

وقال المصدر: يتم وضع كافة الأموال السائلة والمنقولة تحت تصرف النيابة العامة التي تتخذ القرارات بشأن القضية والتصرف القانوني.

من ابرز جرائم غسل الاموال

وكشفت التحقيقات الأمنية تورط مستريح النقل الجماعي في غسل 600 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – مقيم بمحافظة الجيزة "هارب خارج البلاد وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه") لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعى مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم التزامه بذلك.

وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات)، بالإضافة إلى استغلال جانب من تلك الأموال فى شراء 593 حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 600 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

غسل 57 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة النارية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بتهمة غسل 57 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة النارية فى الغربية.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإتخاذهما من محافظات (الغربية – المنوفية – البحيرة) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وكشفت التحقيقات تربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء أراضى زراعية وعقارات وسيارات) وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بـ (57 مليون جنيه تقريبًا).

غسـل 55 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 55 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة في القاهرة والجيزة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص وإحدى السيدات "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات) وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بـ (55 مليون جنيه تقريبًا).

عقوبات غسل الأموال

من جانبه قال الخبير القانوني ممدوح عبد الجواد، حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي ‏أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف ‏فيها إلى غير حسن النية.‏

جدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.