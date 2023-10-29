الإثنين 30 أكتوبر 2023
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أخبار مصر

خطوات شكوى شركة الكهرباء حال تأخر تركيب العدادات

خطوات تركيب عدادات
خطوات تركيب عدادات الكهرباء،فيتو

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن الخطوات الواجب علي المواطنين اتباعها في حالة تأخر شركة الكهرباء في تركيب عدادات الكهرباء.

خطوات شكوي شركات الكهرباء في حال تأخر تركيب العدادات

وتقدم «فيتو» لقرائها أبرز الخطوات التي يجب اتباعه في حالة تأخر شركة الكهرباء في تركيب عدادات الكهرباء وهي:

  • تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها طلب تركيب العداد.
  • في حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:-
  • تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء او استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.
  • تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتقديمها بيها لشركة الكهرباء.
  • صورة من طلب تركيب العداد.
  • صورة من أي إيصالات مسددة.
  • يقوم الجهاز ببحث الشكوى للعمل على حلها.

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك 6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين وهي:

1. من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة الحديد مدینة نصر.

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2. او من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3. او من خلال البرید ص.ب. 71- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

4. او من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5. او من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

6. او الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).

زيادة مدة تخفيف الأحمال ساعة جديدة

وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تلقت تعليمات بزيادة مدة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء أول أمس الجمعة نصف ساعة إضافية لتصل مدة قطع الكهرباء إلى 90 دقيقة، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت تعليمات آخرى أمس السبت بزيادة مدة تخفيف الأحمال نصف ساعة آخرى ليصل إجمالي فترة تخفيف الأحمال إلى 120 دقيقة، وتم بدء العمل بها خلال اعتبار من بداية الأسبوع الجاري.

خطة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء 

وأشارت المصارد إلى أنه لم يوجد توقيت معين لانتهاء فترة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، وأن الوزارة في انتظار تعليمات جديدة للإعلان عن موعد انتهاء الخطة، مشيرا إلى أن انتهاء خطة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء ترتبط بها أكثر من جهة أبرزها وزارة البترول والثروة المعدنية والمسئولية عن مد محطات توليد الكهرباء بالوقود المستخدم في إنتاج الطاقة.

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