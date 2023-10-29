الإثنين 30 أكتوبر 2023
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ثقافة وفنون

اديل تتنكر في زي مورتيسيا آدامز خلال احتفالها بالهالوين (صور)

اديل، فيتو
اديل، فيتو

أديل، فاجأت المغنية البريطانية الشهيرة، اديل، جمهورها في حفلة أمس، التي أقيمت بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، بصعودها علي المسرح، وهي تتنكر في زي شخصية، مورتيسيا آدامز الشهيرة، من فيلم عائلة آدامز

وارتدت فستانا اسود اللون وشعرا مستعارا طويلا، أسود اللون، وذلك ضمن احتفالات عيد الهالوين، التي يحتفل بها الشعب الأمريكي في تلك الأيام.

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أديل تخلع حزامها على المسرح بسبب الانتفاخ 

تعرضت المغنية البريطانية لموقف محرج أثناء، غنائها مؤخرا، في أحد مسارح مدينة لاس فيجاس الأمريكية، حيث اضطرت، لخلع حزامها، على المسرح بمساعدة عازف البيانو، بسبب شعورها بالانتفاخ، لتمازح الجمهور بعدها قائلة: "كل ليلة أحب أن أحصل على حمام ملح إبسوم، لأنه يخفف التوتر ويخفف الانتفاخ... لم أفعل ذلك الليلة الماضية".

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أديل والمذيع جيمس كوردن

وظهرت أديل مؤخرا، في الحلقة الأخيرة من برنامج Carpool Karaoke، الشهير، والتي شهدت عدة لحظات مؤثرة بين الصديقين، المطربة أديل، والمذيع البريطاني جيمس كوردن، جعلت كلاهما يبكيان عدة مرات خلال الحلقة.

وتذكر الثنائي، عدة مواقف مؤثرة، حدثت خلال فترة صدقاتهم، وهو ما جعلهم متأثرين للغاية.

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وتحدث الثنائي معا، خلال الحلقة الأخيرة من برنامج Carpool Karaoke، عن شعور جيمس كوردن، مع انتهاء برنامجه الذي أطلق شهرته في عالم التلفاز وتقديم البرامج.

وكشف جيمس كوردن لأديل خلال البرنامج، أنه عانى كثير في بداية البرنامج، بسبب رفض النجوم الظهور معه، لأنه غير معروف، كما إنه فكرة البرنامج كانت غريبة آنذاك، وأن المطربة الوحيدة التي وافقت علي طلبه، هي ماريا كاري، لينطلق بعدها نجاح البرنامج وشهرته.

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اديل تكشف سر غريب

في سياق متصل ومفاجأة غريبة، كشفت المطربة البريطانية أديل، أن معظم الأشخاص ينطقون اسمها بشكل خاطئ، وجاء ذلك بعدما أشادت المغنية البريطانية أديل بمعجبة نطقت اسمها بشكل صحيح، أثناء استضافتها في جلسة أسئلة وأجوبة في أحد البرامج.

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وناشدت أديل المعجبين  نطق اسمها "بشكل مثالي"، قائلة: "أحب ذلك.. فالنطق الصحيح لأسمي هو "آه ديل" وليس "آديل".

وعلى الفور انتشر مقطع الفيديو، التي تنطق فيه أديل اسمها بشكل صحيح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الجمهور تعجبه من نطق اسم الفنانة البريطانية بطريقة خاطئة طوال تلك السنوات الماضية.

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حوار مجلة ELLE مع أديل

وأجرت مجلة ELLE، حوارا مع المطربة البريطانية أديل كشفت فيه عن رغبتها في الزواج من حبيبها ريتش بول قائلة: لم أكن في حالة حب مثل هذا من قبل.. أنا مهووسة به سأتزوج بالتأكيد.. وبالتأكيد سأنجب المزيد من الأطفال معه،، فحلمي أن أكون ربة منزل".

وكانت أديل البالغة من العمر 34 عامًا، أعلنت عن مواعدتها لوكيل الأعمال الرياضي ريتش بول 40 عامًا في صيف عام 2021، وبعد مرور ما يقرب من ٣ سنوات عن انفصالها عن رجل الأعمال الخيري سيمون كونيكي، والد ابنها الوحيد أنجيلو البالغ من العمر تسع سنوات، حيث تزوجته أديل في عام 2018 وانفصلا في نفس العام.

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أديل تقتحم عالم التمثيل

وكشفت تقارير صحفية عن مفاوضات تجري حاليا مع المطربة البريطانية الشهيرة أديل لدخول عالم التمثيل، والحصول على أول بطولة لها عبر بوابة السينما.

وذكر التقرير أنه في حال موافقة المطربة أديل على خوض تجربة التمثيل، فستلعب دور بطولة فيلم تدور أحداثه في فترة ستينات القرن الماضي.

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