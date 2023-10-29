خبير إستراتيجي: فشل الاجتياح البري لغزة بسبب إجادة المقاومة لحرب الشوارع

طوفان الأقصى، أكد اللواء محسن الفحام الخبير الإستراتيجى، أستاذ إدارة الأزمات ومساعد وزير الداخلية السابق، أن الهجوم البرى الذى قامت به إسرائيل على قطاع غزة لم يكون له تأثير ملموس بل قد ترتب عليه خسائر فادحة لجيش الاحتلال.

وأضاف الفحام لـ"فيتو": إن استعداد عناصر المقاومة الفلسطينية لصد هذا الهجوم واتخاذ عدة مناطق كاشفة لأى تحركات برية تقوم بها القوات الإسرائيلية بالإضافة الى خبرتهم فى حرب الشوارع والميادين الضيقة وهو ما يفتقده الجندى الإسرائيلى.

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وتابع الفحام: إنه ترتب على هذا الهجوم العنيف خسائر هائلة فى الأرواح لدى المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني خاصة مع تدخل القوات الجوية وقيامها بهجوم ضخم وعنيف على عموم مناطق غزة.

وأشار: أن الغرض من هذا الهجوم البرى إستعادة ثقة الإسرائيليين فى حكومتهم والتأثير على عمليات التفاوض للإفراج عن الأسرى ومحاولة استهداف عناصر المقاومة الفلسطينية بدعوى أن عناصرها تستخدم المستشفيات للتحرك من خلالها والقيام بعمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلى.

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على غزة

الهجوم البري على غزة، وأعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية- أنها قصفت آليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في أقصى شمال قطاع غزة برشقة صاروخية وقذائف هاون من العيار الثقيل.



إسرائيل تتخلى عن الهجوم البري الشامل على غزة



كانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن إسرائيل أوقفت خطط غزو واسع لقطاع غزة واستبدلتها بعمليات توغل محدودة بما يتماشى مع اقتراح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.



ويأتي ذلك بعد تحذيرات أمريكية لدولة الاحتلال الإسرائيلية من خطورة الهجوم البري على غزة، وما قد يعقبه من خسائر بشرية ومادية.



وبالفعل بدأ جيش الاحتلال في تنفيذ الهجوم البري على غزة منذ ليلة الخميس الماضي، ولكن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، نجحت في التصدي لهذا الهجوم على جميع محاور القطاع.



وفي السياق ذاته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن إصابة عنصرين بينهما ضابط بحالة خطيرة خلال الهجوم البري على غزة.



وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، دانيال حجاري، في منشور على منصة "إكس" عن الهجوم البري على غزة، إنه خلال الليل، أصيب ضابط في الجيش بجروح خطيرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة في شمال قطاع غزة.

ونوه دانيال حجاري في بيانه عن الهجوم البري على غزة، إلى ان هناك جنديا من جيش الاحتلال أصيب بجراح متوسطة خلال مواجهة مع فلسطينيين في شمال القطاع.

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