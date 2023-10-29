متى ترتفع معدلات الشفاء من سرطان الثدي؟.. أستاذ أورام يجيب (فيديو)

يعد سرطان الثدي أحد أهم الأمراض التي تشغل بال معظم النساء، لأنه كذلك أكثر أنواع السرطانات التي تصاب بها السيدات، وتتساءل الكثير منهن عن طرق وأساليب العلاج المتبعة حاليًا لعلاج الورم الخبيث وما هي نسبة الشفاء منه.

تستعرض فيتو في التقرير التالي أحدث طرق العلاج الحديثة التي توصل لها العلم في علاج سرطان الثدي ونسبة النجاح هذا العلاج.

نسبة الوفيات بسرطان الثدي

قال الدكتور محمد عبد الرحمن، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة، ومدير مركز علاج الأورام بطب قصر العيني إن سرطان الثدي من أفضل أنواع السرطانات من حيث نسب الشفاء، بجانب أن معدلات الوفاة به تعد قليلة جدا في بعض الأنواع البيولوجية بالأخص إذا تم اكتشافه في مرحلة مبكرة قبل انتشار الورم.

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وأكد أستاذ علاج الأورام أنه في حالة الوصول إلى مراحل متأخرة وبالتحديد بالمرحلة الرابعة والتي يقصد بها أن سرطان الثدي لم يعد بسرطان الثدي فقط وإنما قد انتشر إلى الكبد أو في العظام أو في الرئتين، تكون نسبة الشفاء أقل ولكن بعد التطورات الكبيرة التي شهدها سرطان الثدي في السنوات الأخيرة تظل معدلات الوفاة جيدة مقارنة بالأنواع الأخرى.

تطور علاج سرطان الثدي

وأشار أستاذ علاج الأورام "لفيتو" لوجود تطور كبير جدا في علاج سرطان الثدي من المرحلة الرابعة بالوقت الحالي، سواء العلاج الكيميائي التقليدي أو الهرموني وما أضيف إليه من تحديثات في العشر سنوات الماضية أو العلاج الموجه في بعض الأنواع شديدة العنف حيث أصبح الآن يوجد عدد من الخطوط به، بالإضافة للعلاج المناعي.

وأوضح أنه إذا لم يصل المريض للمرحلة الرابعة وبالأخص في الأنواع البيولوجية الجيدة فيكون من السهل علاجه كما تقل نسبة الوفيات بشكل كبير.

وفيات الأزمات القلبية وسرطان الثدي

وأضاف أنه إذا قارنا نسبة الوفيات في المرحلة الأولي والثانية من سرطان الثدي بالأزمات القلبية تصبح النسبة ضئيلة جدًا، لذلك من الصعب حاليًا تصوير سرطان الثدي بشكل عام على أنه المرض الخطير الذي لا يمكن علاجه.

أعراض سرطان الثدي

يمكن أن تؤثر الحالة على الثدي بطرق مختلفة، فبعض أعراض سرطان الثدي مميزة للغاية، وقد تبدو مناطق أخرى في الثدي مختلفة تمامًا عن أي منطقة أخرى، وقد لا يسبب سرطان الثدي أعراضًا ملحوظة أيضًا، ولكن عندما يحدث ذلك، قد تشمل الأعراض ما يلي:

تغيير في حجم أو شكل أو محيط ثديك.

كتلة أو كتلة قد تبدو صغيرة مثل حبة البازلاء.

كتلة في منطقة تحت الإبط وتستمر خلال الدورة الشهرية.

تغيير في شكل أو ملمس جلد الثدي أو الحلمة، كما قد يبدو لون الجلد باللون الأحمر أو الأرجواني أو أغمق من الأجزاء الأخرى من ثديك.

إفرازات سائلة مدممة أو شفافة من الحلمة.