مراد منير: تعاونت مع الكينج 18 عاما بدون خلاف واحد.. فخور بأولادي ولا تشغلني انتقادات «أبناء العاملين»

على مدار مسيرته المسرحية المهمة، قدم العديد من روائع وعلامات المسرح المصري وحققت عروضه نجاحات ضخمة وقت عرضها ومنها: منين أجيب ناس، سي علي وتابعه قفة، ملك الشحاتين، الملك هو الملك، كان يوم حبك، زيارة سعيدة جدًا، وغيرها.

المخرج المسرحى الكبير مراد منير، من مواليد محافظة بورسعيد، وتتضمن مسيرته المهنية أكثر من 14 عملا مسرحيا، وعدة أفلام سينمائية مهمة.

تخرج مراد في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وفي بداية مسيرته أسس مراد منير فرقة المسرح التجريبي في الثقافة الجماهيرية في قصر ثقافة الحرية، والتي قدمت مجموعة متنوعة من الأعمال والعروض حققت نجاحا واسعا في وقتها.

و تزوج من الفنانة الراحلة فايزة كمال وانجب منها يوسف وليلى مراد منير اللذين يشاركان في بطولة مسرحية “المغامرة”، والتي يعود بها مراد منير بعد غياب طويل عن خشبة أبو الفنون.

“فيتو” حاورت المخرج الكبير مراد منير، حيث تطرق الحوار لكواليس عودته من جديد للمسرح، وسبب غيابه، كما تناول الحوار مشاركة ابنيه في العرض وقصة خلافه مع محمد منير.

بداية.. حدثنا عن كواليس التحضير لعرض المغامرة مع هيئة قصور الثقافة ؟

في الحقيقة بدأنا تحضيرات عرض المغامرة منذ أكثر من عام، وذلك عندما التقيت المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وقتها وأخبرني أنه يريدني أن أقدم عرضا مع فرقة السامر المسرحية وذلك فور افتتاح المسرح بعد انتهاء عمليات التجديد والتطوير به والذي استغرقت وقتها طويلا، واتفقت معه وقتها على تقديم عرض المغامرة عن النص المسرحي الشهير "مغامرة رأس المملوك جابر" للكاتب السوري الكبير سعد الله ونوس.

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وبالفعل بدأنا البروفات والتي استمرت طويلا أيضا حتى خرج العرض للنور مؤخرا.

كيف استقبلت ردود فعل الجمهور وحالة الحفاوة بعودتك للمسرح من جديد؟

لا أخفي عليك، كانت السعادة تغمرني من حب الجمهور وظهوره لي مع بدء مشروع مسرحية المغامرة وليس عند عرضها فقط، الحمد لله على ذلك، كما أن فريق المسرحية بالكامل من الشباب المتميز حقا وهم على مستوى عال من الموهبة والطاقات الإبداعية الكبيرة، وفي الحقيقة أنا لا أريد أن أغيب عن المسرح مطلقا.

إذن.. ما سبب غيابك عن عالم أبو الفنون طوال السنوات الماضية ؟

في الحقيقة لا أدرى لكنني كنت أحاول بكل جهد وأقدم العديد من المشاريع لمختلف جهات الإنتاج التابعة لمسرح الدولة لكن لا أعلم سبب توقف هذه المشاريع في اللحظات الأخيرة، خاصة أن بعضها نكون بالفعل اتفقنا على تفاصيل كثيرة وكان آخرها مشروع مسرحية بالتعاون مع البيت الفني للمسرح وكان سيقوم ببطولتها كل من الفنانة داليا البحيري والفنان عمرو عبد الجليل وكوكبة من النجوم الآخرين، لكن المشروع توقف فجأة ولم يتم، ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي في توقف مشروع لي مع البيت الفني للمسرح.

بالعودة للحديث عن مسرحية المغامرة والتي يشارك فيها أبناؤك يوسف وليلى.. صف لنا شعورك وهم يقدمون عملا من إخراجك؟

لا يمكن للكلمات أن تصف ما يكون بداخلي وأبنائي أمامي على المسرح يبدعون ويتفاعل معهم الجمهور في كل مشهد وكل تفصيلة في العرض، كل مشاعر الفخر والاعتزاز بهم تكون بداخلي في هذه اللحظة، أتمنى دائما أن يكون فيهم القبول لدى الجمهور، ويقدمون فنا حقيقيا دائما يحبه الجمهور ويحبهم بسببه.

ألم تخشَ أن تتعرض لانتقادات بسبب اتهامات "أبناء العاملين".. وكيف تتعامل مع ما يقال في هذه الجزئية؟

أصدقك القول لا يشغلني مطلقا أي كلام في هذا السياق، من يريد أن ينتقد سينتقد بأي سبب يجده، وسواء عمل أبنائي في مجال المسرح والفن أم لا فمن يريد النقد فقط سيردد كل هذه الكلمات.

أما من يتحدث بشكل بناء ويحكم بناء على مشاهدة دون تحيز لي أو تحامل علي فهو من يجب الإنصات لرأيه أما من ينتقد لمجرد النقد "فاللي يقول يقول مين في الدنيا متعرضش لتفد على أي أمر مشابه".

مسرحية الملك هو الملك من أهم أعمالك وأعقبها العديد من الحديث والشائعات حول خلافات نشبت بينك وبين محمد منير تتردد أصداؤها حتى الآن.. فما القصة؟

في الحقيقة وبدون أي مجاملات أنا عملت مع محمد منير ١٨ عاما من غير خلاف واحد حدث، على العكس تماما كانت المسرحية خير لي وخير له، وبعدها صاحبة لقب "الكينج" وهو يستحقه بكل تأكيد على مسيرته الفنية الهامة، لكن أصارحك فإنه عندما اشتد المرض على زوجتي الراحلة فايزة كمال طلبت رؤية منير قبل وفاتها ولكنه لم يزرها كما لم يحضر عزائها، "فالظاهر إني اتقمصت شوية منه لكن في الحقيقة سرعان ما انتهى ذلك ولم يستمر طويلا.. هذه كل القصة".