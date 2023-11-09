تعرف على طرق صناعة الفحم يدويا في قنا

أكوام مليئة بالسواد، تخرج منها أدخنة تهاجم الصدر، فضلًا عن التسبب فى أزمات تنفسية حادة بسبب الرائحة الصعبة التى لا يستطيع أي شخص تحملها، ولكن لقمة العيش أجبرت الكثير على التحمل.



في مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، يعيش عدد من العاملين على صناعة الفحم، لذلك اقتحمت “فيتو” مملكة الفحم بقرى ونجوع محافظة قنا للتعرف على الكثير من متاعب المهنة وكيف يتم صناعة الفحم من أشجار متنوعة.



يقول محمد الفحام، أحد أشهر عمال صناعة الفحم فى قنا، إن العمل صعب وشاق جدًّا والرائحة يصعب تحملها، ولكن لقمة العيش أصعب، ومد اليد فى تلك الظروف بات مستحيلًا.



وعن العمل فى الصناعة يشرح: نحضر الخشب ونقوم بوضعه تحت التراب ويتم كمره بشكل كامل وسط أكوام التراب مدة تتراوح من 10 إلى 15 يومًا ويتم تغطيته بورق الموز بطريقة الكمر وعند الاشتعال تقوم بغلق محكم لتلك الفوهات المشتعلة.



وأضاف أنه يستخدم أهم أنواع الشجر وتتمثل في العنب والمانجو والفيكس، وهناك عدد كبير من الأهالي يطلبون أنواع فحم معينة، بالإضافة إلى المقاهي التي تطلب فحم الشيش وغيره، وتابع: سنعمل حسب الطلب حتى نتمكن من عملية التسويق.



وأشار إلى أن أغلب الأهالي تشتري الفحم من أجل عمل مدافئ فى الشتاء، الأمر الذى يزيد من الطلب فى هذه الفترة ونضطر للعمل على مدار ورديات مختلفة.



ولفت إلى أن كبار السن أكثر فئة تستخدم الفحم، إذ يكرهون الطرق الحديثة للتدفئة، وما زال الصعيد يحتفظ بتلك العادات فى بيوت الجدات وكبار السن.



ولفت إلى أن أكثر أنواع الفحم استخداما المصنع من أشجار المانجو، لاسيما أنه أقلهم فى عادم الدخان، ولذا يكون الإقبال عليه بشكل كبير، بالإضافة إلى فحم أشجار العنب.



ونوه إلى أنه يعمل فى المهنة منذ أكثر من 7 سنوات تقريبا، وقام باستزراع أشجار كثيرة، وبالتالي أصبح التقطيع كثيرًا ومتنوعًا، وهذا سهل عليهم العمل.



وأكد أن هناك متخصصًا لتقطيع الشجر، ويخصص عددًا من العاملين على كل كوم، الواحد يحتاج خدمة 7 أفراد تقريبًا، ويبدأون فى العمل بشكل جماعى حتى الانتهاء من عملية التقطيع ويكون هناك مناشير مخصصة لذلك العمل لنبدأ مراحل أخرى جديدة.



وعن عملية شراء الأشجار أضاف: كل تاجر أو مزارع حسب السعر، ولكن فى موسم الأشجار يكون الشراء متوفر وبأسعار منخفضة، وبعد الشراء يتم التقشير وتعريض الشجر للهواء الطلق حتى يتم تنشيفه، ونبدأ عملنا كما ذكرت مسبقًا.



وأشار إلى أن مكسب العمل معقول قائلًا: "أهى ماشية وأحسن من مفيش"، لافتًا إلى أن الطلب يكون متزايد تلك الفترة وخاصة المقاهى التى تتنافس للحصول على فحم العنب على وجه التحديد.

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وأكد أن العمل بتلك المهنة صعب للغاية ويجلب لهم الكثير من الأمراض التى تصيب الصدر مباشرة بخلاف السواد الذى يدك أيديهم ليل نهار، ولكن هذه المهنة أصبحت حياتهم حاليًّا.