المطبخ الحديث أحدث صيحات المطابخ في 2023 والمطبخ الذكي صيحة تغزو البيوت (فيديو وصور)

تعتبر المطابخ الحديثة من أكثر الصيحات رواجًا في 2023 ، حيث يهتم مصممو الديكور باستغلال مساحة المطبخ بشكل كامل وذكي ، وتعرف أيضًا بالمطابخ الذكية حيث تكون الوحدات أكثر وتمتد إلي الأسقف ، كما تتعدد فيها استخدام ضلف “سوفت كلوز” وهي ضلف ذاتية الغلق ، وتعدد استخدام وحدات الميكانيزم ، حيث يعتبرها خبراء الديكور لمسة عصريّة وتجعل المطبخ أكثر نظاما.

سوف تذهب بكم فيتو في جولة في أحد المطابخ الحديثة مع مهندس الديكور “مايكل ناجح” ونجد أن الاهتمام في تصميم المطابخ يبدأ من اللوان وحجم السيراميك المستخدم حسب حجم المطبخ ، والاهتمام الكبير بالإضاءة وتوزيعها لذلك يلجأ العديد من المصممين في استخدام الجبس بورد وكل ما يلي ينطبق علي أي نوع مطبخ سواء كان خشبا أو الوميتال أو كلادينج أو خشب مونيوم أو فيبر وHPL او PVC .

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مثلث الحركة يجعل المطبخ أكثر راحة

يخبرنا مايكل ان استغلال المساحات والأدراج السحرية تجعل المطبخ أكثر عصرية ويجب في تصميم المطبخ أن نضع في الاعتبار مثلث الحركة، حيث نقوم بتوزيع الوحدات مع الأجهزة علي حسب الحركة داخل المطبخ، مما تجعله أكثر انسيابية وعملية وتسهل علي مستخدم المطبخ الحركة بشكل أكثر راحة وعملية,مثلًا توضع المصفا او المطبقية فوق الحوض لتجعل عملية غسل الأطباق اسهل والمجهود اقل وخطوات الحركة قليلة لفعل ذلك، وبهذا يكون مثلث الحركة متناسقا وهكذا في توزيع جميع وحدات المطبخ والاجهزة.

أهمية الميكانيزم في المطبخ الحديث

يقول مايكل إن المطابخ الذكية هي المطابخ التي تتمتع بوحدات الميكانيزم، وتتعدد في استخداماتها وتنوعها وتجعل المطبخ له لمسة حداثة واستغلال ذكي للمساحة مهما كانت صغيرة ، فتجعل كل ركن في المطبخ بستغل بأفضل شكل وتأتي هذه الوحدات كما يلي:

1- دولاب تربو ويكون عبارة عن باسكيت داخل ضلفة ويخرج بشكل ميكانيكي عند فتح الضلفة بانسيابية ويجعل هذا الباسكت الضلفة أكثر نظامًا ويحافظ علي التناثق ويوضع به علب التوابل المختلفة وزجاجات الزيوت والصوصات..إلخ وهو قادر علي استيعاب كمية تخزين كبيرة

2- الدولاب الجرار مميزاته أنه يوفر مساحة تخزينية كبيرة جدا ويفضل فيها المجرى السفلية ويكون المانى او ايطالى كي يتحمل الأوزان الثقيلة

3- دولاب النظافة وهذه وحدة نضع بها أدوات النظافة مثل المساحة والمكنسة وجرادل المياه بشكل خفي.

4- الدولاب الماجيك أو الماجيك كورنر أو حرف s وميزتها أنها بتسهل استخدام واستغلال الزاويا وتستخدم كوحدة تخزين كبيرة

5- باسكيت الزبالة وتكون داخل الوحدات حتي لا يأخذ مكانا في المطبخ، وغالبا تكون هذه الوحدة تابعة لوحدة الحوض غير المستغلة وإخفاء أدوات النظافة وباسكت الزبالة يعطي المطبخ طابعا أكثر نظافة ورقي.

قطع الديكور في المطابخ الحديثة

وحدات النيش يرى مايكل ان النيش لم يعد ضمن غرفة السفرة، فهذا قد ولى عليه الزمن وأصبح النيش قطعة من المطبخ وهي من قطع الديكور الأساسية في المطابخ الحديثة ويستخدم في الأرفف ليد بروفايل لإعطاء هذه القطعه لمسة سحرية.