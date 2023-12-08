الجمعة 08 ديسمبر 2023
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منوعات

ألوان جذابة ونضارة دائمة، الأشجار الصناعية زينة العرائس في البيوت (فيديو وصور)

نباتات صناعية، فيتو
نباتات صناعية، فيتو

أشجار الزينة الصناعية هي نبات صناعي وكأنه طبيعي يحتفظ بنضارته وشكله سنة تلو الأخرى وتتجه العرائس عند تجهيز بيوتهن لإظهاره بأفضل شكل جمالي فتستخدم الشجر الزينة نظرا لشكله الجمالي داخل البيوت واحتفاظه بنضارته وشكله لسنوات.

وتوجد عدة أماكن لبيع تلك الأشجار بمختلف أنواعها وأحجامها وأشكالها ومن أهم تلك المناطق منطقة العتبه بالأخص شارع الجيش.

ولأشجار الزينة عدة أنواع وأشكال وتختلف الأحجام والأنواع حسب السعر فنجد أسعار الأشجار الزينة تبدأ من 100 جنيه وتصل حتى 6 آلاف جنيه.

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يتم اختيار قاعدة الشجرة بين عدة أنواع خشب أو فايبر أو بلاستيك كما يختلف حجم الشجر في الطول والحجم وعلى أساسه يتم تحديد السعر النهائي.

كما تختلف خامة الشجر بين البلاستيك والريش والجلد ويكون سعر الشجرة الجلد حسب عدد الفروع وتبدأ من 175 يكون داخله 5 قطع ويتم غسله لسهولة استخدامه كما يوجد شجرة موز وتبدأ سعرها من 300 جنيه ويوجد نوع آخر وهو شجر الأريكا ويبدأ سعره من 400 جنيه.

 

وتتميز الشجرة الصناعية بأنها لا تحتاج للعناية المستمرة والرعاية الدائمة مثل الشجر الطبيعي، كما أنها لا تفقد ورقها أو تتلف بسهولة، مما يجعلها مثالية في الحفاظ على البيئة الداخلية للمنزل أو المكتب نظيفة وجذابة.

كما أنها تساعد في توفير المال حيث إن الأشجار الصناعية لا تحتاج إلى تكاليف رعاية، أو تكاليف للري والتسميد، ولا تحتاج الأشجار الصناعية إلى أي من عمليات الرعاية، ولن تموت بسبب الأمراض والآفات، ولن تذبل بقلة تعرضها لأشعة الشمس، كما أن النباتات الصناعية اليوم تختلف تمامًا عن النباتات الصناعية قديمًا، حيث أدى استخدام الكثير من التحديثات التكنولوجية إلى صنع نباتات صناعية تبدو وكأنها حقيقية تمامًا، وتتوفر في بعضها خاصية المقاومة للأشعة فوق البنفسجية.

 

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