الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

انفوجراف

6 حالات تؤدي لإسقاط ملكية براءة الاختراع (انفوجراف)

حماية الملكية الفكرية،
حماية الملكية الفكرية، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements
الملكية الفكريه براءة الاختراع قانون حماية الملكية الفكرية حماية الملكية الفكرية

الأكثر قراءة

محلل سياسي تركي يكشف سلاح المقاومة الجديد، وسر صادم عن الاحتلال في غزة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء لأقل مستوى منذ 35 يومًا

محمد سلام يعلق من جديد على أحداث فلسطين بسبب ابنته

كأس العالم للأندية، كولر يحضر مباراة اتحاد جدة وأوكلاند من ملعب المباراة

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024، موعد إعلان النتيجة وجولة الإعادة

برنامج الأهلي في السعودية استعدادا لمونديال الأندية

الجزر يتراجع لـ 5 جنيهات، وهذه أسعار الخضراوات بسوق العبور

Advertisements

منوعات

المزيد

يشبه محمد علي كلاي، ملاكم آلي يهدد البشر

ترامب: "نفسي أكون ديكتاتور ليوم واحد"

هدية العريس لعروسه، حقيبة بها 8 كيلو ذهب و6 ملايين ليرة في تركيا

أزمة الطماطم أجبرت إسرائيل على استيراد 1200 طن من الأردن وتركيا في أسبوع

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 11-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 11-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاثنين 11-12-2023

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح يتصدر.. أرقام اللاعبين المرشحين على لقب أفضل لاعب في جوائز الكاف 2023 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يطلق حملة "لغتنا حياتنا" لمواجهة محاولات التغريب التي تتعرض لها اللغة العربية

عالم أزهري: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي ووطني علمه النبي لأصحابه

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية