صناعة الدواجن تكشف سببا آخر غير الأعلاف وراء تراجع أسعار الفراخ (فيديو)

أسعار الدواجن والبيض، كشف سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن: "انضمام عدد كبير من المنتجين لمنظومة صناعة الدواجن، مما أعاد بالخير على المنظومة حيث أصبح سعر كيلو الدواجن في المزرعة 56 جنيها وبالتالي السعر العادل للمستهلك يتراوح من 62 إلى 65 جنيها".

سعر كرتونة البيض

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “etc”: "سعر كرتونة البيض في المزرعة بلغ 110 جنيهات، والسعر العادل للمستهلك وفقا المعطيات الحالية لمستلزمات الإنتاج من 115 إلى 118 جنيها".

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أسعار الدواجن والبيض

وأضاف: "الإفراجات الجمركية للإعلاف طمأنت المنتج والمربي وهذا ما أدى إلى استقرار أسعار الدواجن والبيض".

تكلفة الدواجن

وتابع: "لابد من تطبيق بعض القوانين المنظمة لصناعة الدواجن أسوة بدول العالم، كتحويل البيع الحي الي المبرد والمجمد مما يساهم في نزول التكلفة 15 جنيها".

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق

سجلت أسعار الدواجن والبيض أمس الأربعاء 30-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء، مقابل انخفاض سعر الدواجن الحمراء، فيما ارتفاع أسعار البيض، وتباينت أسعار الكتاكيت واستقرار سعر الأعلاف.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة.

أسعار الدواجن جملة في المزارع أمس الأربعاء



وعن أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» أمس الأربعاء، تراوح سعر الفراخ البيضاء 58 جنيهًا، أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 97 إلى 98 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في الأسواق أمس الأربعاء





أما عن سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، في المحلات أمس الأربعاء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 66.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 60 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وبلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 107.7 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 77 جنيهًا مقابل 125 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع أمس الأربعاء





أسعار البيض في المزرعة، أمس الأربعاء، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 111 جنيها إلى 112 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، كرتونة البيض الأحمر من 113 إلى 115 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 121 إلى 122 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

أسعار البيض في بورصة البيض أمس الأربعاء





أما في أسعار بورصة البيض أمس الأربعاء، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 108 إلى 111 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 111 إلى 115 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق أمس الأربعاء





أسعار الأعلاف أمس الأربعاء، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12600 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 11400 جنيه، صويا 46% بسعر 26500 جنيه، كسب صويا بسعر 26500 جنيه، صويا 44% بسعر 25500 جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل العلف النامي 21 % سعر من 21575 جنيها إلى 21450 جنيهًا، علف الناهي 19 % سعر من 21440 جنيهًا إلى 21350 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 21500 جنيه.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن





أما أسعار الكتكوت أمس الأربعاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 18 إلى 22 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 17.5 جنيه إلى 17.75 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 12 جنيهًا إلى 13 جنيهًا.

وتراوح سعر كتكوت بلدي من 8.25 جنيه إلى 9.25 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 11.5 إلى 12.5 جنيه، كتكوت ساسو بيور بسعر من 14 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 12.5 إلى 13.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق أمس الأربعاء

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق أمس الأربعاء، سجل كتكوت أربو سعر 18 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 20.5 جنيه، كتكوت أبيض بسعر 20 جنيهًا.

وبلغ سعر كتكوت ساسو بسعر 15 جنيهًا، كتكوت روص من 20 إلى 21 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 19 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 10 جنيهات، كتكوت آر بسعر 22 جنيهًا.