الخميس 31 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

تقديرًا لمشوارها الفني، اختيار إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية

إلهام شاهين، فيتو
إلهام شاهين، فيتو

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن اختيارها للنجم إلهام شاهين كرئيس شرفي للدورة الـ ٣٩ لمهرجان الإسكندرية والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣ إلى ٨ أكتوبر المقبل.

ومن جانبه صرح الأمير أباظة، أن هذا الاختيار جاء تقديرًا للمشوار الفني الكبير للنجمة إلهام شاهين فقد حصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وبدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية حورية من المريخ في نهاية السبعينيات،

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و قدمت العديد من المسلسلات منها: (أخو البنات، قال البحر، حتى لا يختنق الحب، ليالي الحلمية، نصف ربيع الآخر، البراري والحامول، الحاوي، سامحوني ما كانش قصدي، مسألة مبدأ، قصة الأمس) وغيرهم الكثير من أعمال الدراما الناجحة، كما قدمت العديد من الأفلام السينمائية الناجحة فترة الثمانينيات والتسعينيات.. ولها أكثر من تجربة ناجحة مع النجم عادل إمام في أفلام (أمهات في المنفى، رمضان فوق البركان، الهلفوت)، وكذلك مع النجم محمود عبد العزيز مثل (الجنتل، سوق المتعة).. حصلت إلهام شاهين على العديد من الجوائز عن أدوارها في أفلام (يا دنيا يا غرامي، الجنتل)، لها تجارب في الإنتاج مؤخرا مثل (أيام في الحب، يوم للستات، هز وسط البلد).

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

 

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مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الهام شاهين الناقد الأمير أباظة اخبار الفن

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