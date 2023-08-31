دوري أبطال أوروبا، آيندهوفن يكتسح رينجرز بخماسية ويصعد إلى دور المجموعات

دوري أبطال أوروبا، اكتسح فريق آيندهوفن الهولندي نظيره فريق رينجرز الاسكتلندي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف ايندهوفن الخمسة كلا من المغربي إسماعيل صيباري هدفين في الدقيقة 34 وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 53 ودي بونج أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 66 وجوى فيرمان سجل الهدف الرابع في الدقيقة 78 وأحرز الهدف الخامس غولدسون لاعب رينجرز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81 بينما سجل هدف رينجرز الوحيد جميس تافيرنير في الدقيقة 64 لينتهى اللقاء بفوز ايندهوفن بنتيجة 5-1 ويتأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم موعد قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا على هامش حفل توزيع جوائز الأفضل في أوروبا.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن يتم سحب قرعة المجموعات الـ8 لبطولة دوري أبطال أوروبا في غد الخميس في السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تصنيف فرق دوري أبطال أوروبا 2023 / 2024

وجاء تصنيف فرق دوري أبطال أوروبا كالتالي:

التصنيف الأول: مانشستر سيتي، إشبيلية، برشلونة، بايرن ميونخ، نابولي، باريس سان جيرمان، بنفيكا، فينورد روتردام.

التصنيف الثاني: ريال مدريد، آرسنال، مانشستر يونايتد، إنتر ميلان، بوروسيا دورتموند، لايبزيج، أتلتيكو مدريد، بورتو.

التصنيف الثالث: شاختار دونيتسك الأوكراني وميلان ولاتسيو الإيطاليين وريد بول سالزبورج النمساوي وسبورتنج براجا البرتغالي وريد ستار بلجراد الصربي (يتبقى فريقين من الملحق).

التصنيف الرابع: ريال سوسييداد الإسباني وجالطة سراي التركي وسلتيك الاسكتلندي ونيوكاسل الإنجليزي ويونيون برلين الألماني ولنس الفرنسي ويانج بويز السويسري (يتبقى فريق من الملحق).

وتنضم إلى فرق المستويين الثالث والرابع، الفرق الثلاثة التي ستحسم موقفها اليوم الأربعاء عبر إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا.

مجموعات نارية منتظرة في دوري أبطال أوروبا

ويضم التنصيف مفاجآت عديدة بتواجد ريال مدريد في التصنيف الثاني، كونه ليس حامل لقب الدوري الإسباني أو إحدى البطولات الأوروبية، وهو نفس ما ينطبق على أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وإنتر ميلان الإيطالي.

كما يتواجد ميلان ولاتسيو الإيطاليين في التصنيف الثالث، وهو ما يعني مجموعات نارية في حالة وقوع إحدى فرق التصنيفين الثاني والثالث القوية مع كبار التصنيف الأول مثل مانشستر سيتي وبرشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

التصنيفات التي سيتم الأخذ بها في القرعة، ستجعل هناك العديد من المجموعات التي ستكون نارية، بمشاركة آرسنال من جديد في الأبطال، بالإضافة إلى لاتسيو الإيطالي، وعودة نيوكاسل.

وتم تحديد كل من التصنيف الأول والثاني، بينما الثالث والرابع، فكل منهما يعتمد على نتائج الملحق المؤهل لدور المجموعات والذي سينتهي مساء اليوم قبل ساعات من إجراء القرعة.

قرعة دوري أبطال أوروبا

وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 في إمارة موناكو الفرنسية، مساء يوم الخميس، على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.