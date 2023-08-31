الخميس 31 أغسطس 2023
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حوادث

اتغدت بيه قبل ما يتعشا بيها، حكاية مثيرة وراء خطف سيدة لزوجها وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بأكتوبر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أثبتت تحريات المباحث العامة، السبب الحقيقي وراء خطف سيدة و4 آخرين لزوج الأولى لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، نتيجة خلافات بينهما.

وأكدت التحريات العامة أن السبب علم الزوجة الثانية أن زوجها سيقوم بتطليقها، وكذلك سرقة قائمة المنقولات الخاصة بها وبناءً على علمها بخطته فقررت تأمين نفسها بعده إيصالات أمانة مما نتج عنها الواقعة. 


وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان ملابسات الحادث.

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في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مالك شركة سياحة، زوجة شقيقه) بتعرض (شقيق الأول وزوج الثانية - مقيم بدائرة القسم) للاختطاف من أمام العقار محل سكنه من قبل مجهولين، والتعدي عليه بالضرب، ولاصطحابه عنوة داخل سيارة ملاكي ولاذوا بالهرب.

 

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بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (زوجة المجني عليه الأخرى، 4 أشخاص آخرين - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم السيارة الملاكي "المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بين المجني عليه وزوجته الثانية، فاتفقت مع باقى المتهمين على اختطافه وإجباره على التوقيع على (3 إيصالات أمانة)، وتم تحرير المجني عليه من مكان احتجازه بشقة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.


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