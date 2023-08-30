أعلنت نقابة المهندسين عن الأوراق المطلوبة من خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على بكالوريوس من خارج مصر للقيد بالنقابة.

الأوراق المطلوبة من خريجي الجامعات الأجنبية للقيد بنقابة المهندسين

- أصل وصورة شهادة البكالوريوس موثقة من الخارجية المصرية (خاتم التصديق من مصر).



- أصل وصورة بيان بمقررات والمواد الدراسية خلال فترة الدراسة موثق من الخارجية المصرية (خاتم التصديق من مصر).



- أصل وصورة شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات تفيد معادلة البكالوريوس مدون بها الاسم واسم الجامعة (حديثة).



- فيش وتشبيه باسم نقابة المهندسين ساري أثناء تاريخ تقديم الطلب.



- صورة من البطاقة الشخصية سارية.



- بيان درجات الثانوية العامة موثق من الخارجية المصرية + صورة.



- شهادة تحركات.



- 2 صورة شخصية.



- سداد مبلغ ١٠٠٠ جنيه رسم إعتماد لجنة القيد والمعادلات لا يرد في حالة الرفض.



- التقديم وإجراءات القيد من صاحب الطلب ولا يجوز التوكيل في هذا الشأن.



- طلب قيد جديد (من إدارة الخدمات النقابية).

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الأوراق المطلوبة من خريجي الجامعات الأجنبية للقيد بنقابة المهندسين

الأوراق المطلوبة للاشتراك في مشروع معاش العجز الصحي بنقابة المهندسين

أعلنت نقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين عن الأوراق المطلوبة من العضو وأسرته للاشتراك في مشروع معاش العجز الصحي.

وأوضحت نقابة المهندسين أن الأوراق المطلوبة من المهندس وأسرته للاشتراك في مشروع معاش العجز الصحي جاءت كالآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة الكارنية أو إيصال آخر سداد اشتراك النقابة.



- عدد 2 صورة شخصية.

- تحديد الموقف من السفر بالخارج.

- خطاب من البنك بالموافقة على تحويل المعاش.

- عدد 2 برينت تأمينات عام وخاص - وحكومي.

- تقرير طبي.