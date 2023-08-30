الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الأوراق المطلوبة من خريجي الجامعات الأجنبية للقيد بنقابة المهندسين

نقابة المهندسين،
نقابة المهندسين، فيتو

أعلنت نقابة المهندسين عن الأوراق المطلوبة من خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على بكالوريوس من خارج مصر للقيد بالنقابة.

 

الأوراق المطلوبة من خريجي الجامعات الأجنبية للقيد بنقابة المهندسين

- أصل وصورة شهادة البكالوريوس موثقة من الخارجية المصرية (خاتم التصديق من مصر). 


- أصل وصورة بيان بمقررات والمواد الدراسية خلال فترة الدراسة موثق من الخارجية المصرية (خاتم التصديق من مصر). 


- أصل وصورة شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات تفيد معادلة البكالوريوس مدون بها الاسم واسم الجامعة (حديثة).


- فيش وتشبيه باسم نقابة المهندسين ساري أثناء تاريخ تقديم الطلب.


- صورة من البطاقة الشخصية سارية.


- بيان درجات الثانوية العامة موثق من الخارجية المصرية + صورة.


- شهادة تحركات.


- 2 صورة شخصية.


- سداد مبلغ ١٠٠٠ جنيه رسم إعتماد لجنة القيد والمعادلات لا يرد في حالة الرفض.


- التقديم وإجراءات القيد من صاحب الطلب ولا يجوز التوكيل في هذا الشأن.


- طلب قيد جديد (من إدارة الخدمات النقابية).

 

Advertisements

الأوراق المطلوبة من خريجي الجامعات الأجنبية للقيد بنقابة المهندسين

الأوراق المطلوبة للاشتراك في مشروع معاش العجز الصحي بنقابة المهندسين

أعلنت نقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين عن الأوراق المطلوبة من العضو وأسرته للاشتراك في مشروع معاش العجز الصحي.

 

وأوضحت نقابة المهندسين أن الأوراق المطلوبة من المهندس وأسرته للاشتراك في مشروع معاش العجز الصحي جاءت كالآتي: 

- صورة بطاقة الرقم القومي.

 

- صورة الكارنية أو إيصال آخر سداد اشتراك النقابة.


- عدد 2 صورة شخصية.

 

- تحديد الموقف من السفر بالخارج.

 

- خطاب من البنك بالموافقة على تحويل المعاش.

 

- عدد 2 برينت تأمينات عام وخاص - وحكومي.

 

- تقرير طبي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المهندسين نقابة المهندسين القيد بنقابة المهندسين الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المهندسين اخبار النقابات

مواد متعلقة

تأجيل دعوى إعلان سحب الثقة من نقيب المهندسين لـ14 يناير 2024

شعبة الميكانيكية بنقابة المهندسين تنظم ندوة حول تقنيات الطاقة الشمسية الحرارية

بعد رفع منحة الزواج، تعرف على منح نقابة المهندسين وقيمتها

اليوم، نظر دعوى إعلان سحب الثقة من نقيب المهندسين

الأكثر قراءة

رسالة غامضة من محمد صلاح بعد مفاوضات اتحاد جدة

قصة شيري هانم وابنتها من مواقع التواصل إلى الزنزانة، بدأت برسائل إباحية وتحويلات نقدية ومقاطع خادشة، وانتهت في سجن النساء

تقارير تكشف موقف ليفربول النهائي من بيع محمد صلاح لاتحاد جدة

غزل المحلة يوافق على انتقال الحارس أحمد ميهوب إلى فريق بيراميدز

تقديرًا لمشوارها الفني، اختيار إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن حجرة الملك خوفو تحت الهرم: مليئة بالكنوز

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

تحركات أسعار الذهب خلال شهر أغسطس وتوقعات الفترة المقبلة

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة: ثلث الفتيات في سن 18 باليابان قد لا ينجبن في المستقبل

لص يعيد سيارة زوجين سُرقت عقب حفل زفافهما

اعتقال 88 صينيًا بتهمة الاحتيال العاطفي في إندونيسيا

اسكتلندية أرادت تجميل أسنانها بالفينير فأصيبت بجلد الفيل

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الريال السعودي في البنك المركزي مساء اليوم

زيادة سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم

ارتفاع ملحوظ في سعر اليورو مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

قرعة علنية لتخصيص شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعبين بكرش.. عبد الله جمعة يعيد أزمة الوزن الزائد لنجوم الكرة المصرية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 31 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية كلب ميت في المنام وعلاقتها بالصعوبات الكثيرة والحزن الشديد

الأزهر: انشغال الزوجين بمواقع التواصل الاجتماعي يؤدى إلى الجفاء العاطفي

المزيد
الجريدة الرسمية