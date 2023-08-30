الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رياضة

إنتر ميلان يعلن رسميا ضم نجم بايرن ميونخ

بافارد، فيتو
بافارد، فيتو

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رسميا تعاقده مع المدافع الدولي الفرنسي بنجامان بافارد قادما من بايرن ميونيخ الألماني خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وتوصل إنتر لاتفاق مع بايرن على ضم بافارد مقابل 30 مليون يورو بالإضافة لـ2 مليون كمكافآت، إلا أن البافاري حاول التراجع عن الصفقة ومنع اللاعب من السفر لميلانو، نظرا لعدم قدرته على إيجاد مدافع بديل.

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هاري كين يدخل تاريخ بايرن ميونخ مبكرا 

واصل النجم الإنجليزي الدولي هاري كين انطلاقته المثالية مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني، بعدما قاده، الأحد الماضي، للفوز على ضيفه أوجسبورج (3-1)، على ملعب أليانز أرينا في إطار الجولة الثانية.

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وسجل الدولي الإنجليزي ثنائية لأول مرة بقميص بايرن ميونخ، وذلك في ثاني مبارياته بالبوندسليجا.

وبعدما أحرز هدفا في الجولة الافتتاحية، أصبح كين ثالث لاعب يسجل 3 أهداف، في أول مشاركتين بقميص بايرن في البوندسليجا، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وفعل ذلك قبله كل من جوستاف يونج، وأدولفو فالنسيا، في عامي 1967 و1993 على الترتيب.

ومن جانبها، أفادت شبكة "سكواكا" للإحصائيات بأن كين هو الأكثر مشاركةً في الأهداف، حتى الآن، في البوندسليجا هذا الموسم، حيث سجل 3 وصنع آخر.

 

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