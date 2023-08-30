أحمد الفيشاوي ينشر صورا مع ابنه من طليقته الألمانية

أحمد الفيشاوي، نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورا له برفقة ابنه من طليقته الألمانية، وذلك عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام.

وعلق الفيشاوي على الصور قائلا: “مرحبًا بك في بيتك يا بني.. العائلة تأتي أولًا”.

وكان أحمد الفيشاوي أثار جدلا كبيرا في وقت سابق بعد أن طرح أغنيته الأخيرة التي تحمل اسم «سوري ماما» على يوتيوب.

أغنية سوري ماما لأحمد الفيشاوي

وتكمن الصدمة في محتوى الأغنية وكلماتها الغريبة، إذ يرصد فيها أحمد جميع انحرافاته بشكل صريح، ويتذكر خلالها تصرفاته الطائشة التي كان يفعلها في مرحلتي الطفولة والمراهقة من الإدمان وإقامة العلاقات غير الشرعية ليعبر عن أسفه لها قائلًا: سوري يا ماما.

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أحمد الفيشاوي.. سلسال طويل من إثارة الجدل

ولم تكن تلك الأغنية أول ما يفعله أحمد الفيشاوي ليصدم جمهوره وإنما هو سلسال طويل، فهو أكثر الممثلين إثارة للجدل بسبب حياته الشخصية، وعلاقاته العاطفية المتعددة.

وتزوج الفيشاوي الطبيبة هند الحناوي عرفيًا وأنكر نسب ابنته لينا، حتى حكمت المحكمة بثبوت الأبوة بعد القيام بالتحليل DNA، وشجعه على ذلك والداه، حيث كانوا جميعهم ناكرين لبنوة هذه الفتاة، ثم استعرض الفيشاوي بعد ذلك صورًا مع فتاة صغيرة، وكشف أنها ابنته لينا.

وتزوج الفيشاوي السيدة وسام عاطف عطيّة في حفل زفاف كبير، لكن لم يستمر هذا الزواج أيضا إلا 55 يوما فقط، ولم تنتهي الزيجة بهذا الهدوء بل ذهبت الزوجة وحررت محضرًا ضده بسرقة شبكتها الذي كانت تُقدر بــ 100 ألف جنيه، وتم تسوية الأمر وإغلاق تلك القضية.

وتزوج الفيشاوي للمرة الثالثة الألمانية دنيس ولمان، التي تعرف عليها في أثناء سفره مع والدته في رحلة علاجية هو لا يحب التحدث عنها، حيث اختفت ولا يعرف عنها شيئا.

وتزوج رابعًا من الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، ثم أخيرًا سيدة الأعمال ندى الكامل ثم حدث الطلاق كسابق تلك الزيجات.

لم تكن زيجاته فقط المثيرة للجدل، فاستعماله للوشم سبب له انتقادات كثيرة، وصرّح الفيشاوي أن رسم الوشم والتاتو هو هوايته المفضلة.