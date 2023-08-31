فوضى في العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم بالإسكندرية ومصطفى قمر يمتص غضب الجمهور (صور)

شهد العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم، حالة من الفوضى وسوء التنظيم، ولم يتمكن أغلب الصحفيين ومراسلي القنوات من تأدية عملهم وسط مشادات ومشاجرات مع المنظمين، أثناء تواجد أبطال العرض بسينما جرين بلازا في الإسكندرية.

وقال مصطفى قمر، في كلمة لجمهور الإسكندرية أثناء العرض الخاص لفيلم "أولاد حريم كريم"، إن الفيلم نقلة جديدة ولا يعتبر جزءًا من الفيلم القديم.



وأشار إلى أن الفيلم مكمل أحداث لكن يعتبر فيلمًا جديدًا، والفيلم ليس جزءًا ثانيًا من الفيلم القديم.

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وقبل دقائق من العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم، أشغل النجم مصطفى قمر حماس محبيه من جماهير الإسكندرية بأغنية من الفيلم حيث تفاعل الجمهور بشدة مع الأغنية الرسمية للفيلم.



وحرص أغلب نجوم فيلم أولاد حريم كريم على حضور العرض الخاص بالفيلم بمدينة الإسكندرية، حيث تواجد الفنانين مصطفى قمر وخالد سرحان وتيم مصطفى قمر والفنانات علا غانم وداليا البحيري ورنا رئيس وبسمة وبشرى وغالبية نجومة العمل.



وكان الفنان مصطفى قمر قد روج لفيلمه الجديد “أولاد حريم كريم”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.



وكتب مصطفى قمر: "العرض الخاص لـ فيلم أولاد حريم كريم 30/8، الساعة 9 مساءً في جرين بلازا مول مصر بالقاهرة، وحفل الساعة 9 مساء يوم 29/8 بالإسكندرية ما تتأخروش".



وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد حريم كريم" الإعلان الرسمي له، وسيطرت الكوميديا على معظم مشاهده. ومن المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض يوم الأربعاء المقبل 30 أغسطس الجاري.