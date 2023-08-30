عبد الحفيظ: نرفض سياسة الالتفاف على مطالب الزملاء في بي بي سي القاهرة

أعلن الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين للتسويات، تأييد النقابة لمطالب الزملاء الصحفيين والعاملين في مكتب BBC بالقاهرة، ورفضها لمحاولة الالتفاف على مطالب الزملاء، ورفضهم السياسة المالية التمييزية ضدهم.



نقابة الصحفيين تنحاز لحقوق الزملاء

وقال "عبد الحفيظ" إن النقابة منحازة لحقوق الزملاء، الذين يمتازون بقدر عال من المهنية، والذين قدّموا خدمة صحفية للمواطنين، مؤكدًا أن النقابة والزملاء مُنفتحين على حلول عادلة، ضد محاولة الالتفاف التي أدت إلى الإضراب الذي استمر حتى اليوم، والتفكير في إضراب جديد.

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موقف إدارة بي بي سي

ودعا وكيل النقابة للتسويات، إدارة BBC لإعمال صوت العقل، وطرح مبادرة جديدة قبل موعد الإضراب المُقبل للزملاء، والذي تم تحديد موعده يوم الإثنين 4 سبتمبر المقبل، وأن يكون هناك عرض يُرضي الزملاء، ويحقق مطالبهم العادلة.

تحركات المضربين التصعيدية

وأكد العاملون استمرار تحركاتهم على كافة الأصعدة والمستويات لإيقاف حالة التمييز التي تمارسها إدارة المؤسسة ضدهم فيما يخص السياسات المالية.

إضراب للمرة الثالثة

وأضرب العاملون بمكتب القاهرة للمرة الثالثة، لمدة عشرة أيام، اليوم الأربعاء، على أن يبدأوا إضرابًا أخر للمرة الرابعة ٤ سبتمبر المقبل، توقفت فيها إدارة المؤسسة عند عروض لا ترتقي لأقل من الحدود الدنيا لبداية أي تفاوض في استمرار واضح لسياسة التعنت والتمييز التي تنتهجها المؤسسة ضد العاملين بمكتب القاهرة.

وقالوا:" نعلن تمسكنا بمطالبنا فإننا نؤكد على أننا منفتحون على أي حل جاد ترعاه نقابة الصحفيين يكفل تحقيق هذه المطالب على أن يتم ذلك خلال الأيام القادمة قبل بداية الاضراب القادم والذي تم تقديم إخطار قانوني به لكل الأطراف، كما نؤكد استمرارنا في السعي بكل الطرق من أجل نيل حقوقنا المشروعة".

إضراب بي بي سي

وكان العاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بالقاهرة، أعلنوا دخولهم في إضراب عن العمل لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، وذلك احتجاجًا على تدني رواتبهم وتدهور أوضاعهم المعيشية والسلوك التمييزي الذي تنتهجه المؤسسة ضدهم فيما يخص السياسات المالية.