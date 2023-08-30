أسباب زيادة شركات الصرافة وضوابط البنك المركزي لتحديد أعمالها

وصل عدد شركات الصرافة التى تزاول النشاط في المصرفي المصري إلى نحو 43 شركة في عام 2022 مقارنة بعدد 54 شركة في العام السابق وذلك حسب احصائيات رسمية اعلن عنها البنك المركزي.

وشهد سوق الصرافة في مصر عددا من الضوابط التي حددها البنك المركزي مؤخرا بما يساهم في إحكام السيطرة على عمل شركات الصرافة وضمان تحقيق مصلحة عامة لخزينة الدولة من خلال ذلك النوع من التعامل المالي.

وارتفعت أصول شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية لتسجل 1.4 مليار جنيه بمعدل نمو 27% في نهاية ديسمبر 2022

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وكشف البنك المركزي في تقرير صادر عنه انخفاض قيمة مبيعات شركات الصرافة إلى 64.6 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 77 مليار جنيه بنهاية العام السابق، وذلك نتيجة لانخفاض التحويلات من الخارج.

وأضاف تقرير الاستقرار المالي أن معدل العائد على رأس المال للشركات انخفض ليسجل نسبة 6% مقابل 7.3% في العام السابق.

وارتفعت قيمة الأموال المستثمرة بمعدل نمو 27.5% مقابل معدل انخفاض 6.6% في العام السابق.

وأضاف أن الأصول المتداولة ارتفعت بمعدل 29.5% لتسجل 989.7 مليون جنيه في عام 2022، وتستحوذ الأصول الثابتة على 28.5% من إجمالي الأصول لتسجل 393.6 مليون جنيه محققة معدل نمو 21.1%.

وفي سياق متصل وخلال مايو الماضي حدد البنك المركزي المصري الأنشطة المحظورة على شركات الصرافة، والتي تتمثل في مزاولة أي نشاط آخر غير نشاط الصرافة أو القيام بأي عمل من أعمال البنوك بما في ذلك إجراء التحويلات من وإلى الخارج.

محظورات البنك المركزي علي شركات الصرافة

وأوضح البنك المركزي في كتاب دوري حديث، أنه يحظر على الشركات إجراء أي تعاملات خارج مقر الشركة فيما عدا نقل مبالغ بالنقد الأجنبي أو بالجنيه من الشركة إلى أحد فروعها والعكس أو من شركة الصرافة إلى البنك المتعاقد معه، على أن يكون التعامل بموجب إيصالات تصدرها الشركة وأن تقيد كافة العمليات في سجلات أو نظم آلية تعد لهذا الغرض.

كما يحظر القيام بالإقراض أو الاقتراض باسم الشركة أو رهن أصولها لحساب الغير، ويقتصر تمويل نشاط الشركة على مواردها الذاتية من حقوق المساهمين دون الاستعانة بأية موارد أخرى.

ويحظر على شركات الصرافة أيضًا الاحتفاظ بالودائع أو الأمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت نقدية أو عينية أو القيام بعد وفرز الأموال لصالح الغير، كما يحظر عليها قبول مبالغ نقدية بالجنيه المصري أو النقد الأجنبي والاحتفاظ بها داخل مقر الشركة على ذمة تدبير المعادل لهذه المبالغ، كما يحظر عليها الامتناع عن الشراء والبيع للعملاء طالما يوجد رصيد للعملة يكفي لإتمام العملية.

انشطة شركات الصرافة

وعن الأنشطة المصرح بها لشركات الصرافة، أوضح البنك المركزي أنه يجوز لها شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة، بالإضافة إلى التعامل نقدًا داخل المقر الرئيسي للشركة وفروعها ومع عملاء متواجدين داخلها.

وأضاف “المركزي”، أنه يجوز للشركة بيع ما لديها وشراء ما تحتاجه من عملات أجنبية قابلة للتحويل من خلال البنك الذي تم التعاقد معه للإعلان عن الأسعار، وذلك وفقًا للقواعد السارية بشأن أسعار الصرف للعملات مقابل الجنيه المصري في إطار عمليات الإنتربنك.

وأوضح البنك المركزي أنه يجوز أن تتعامل الشركة في العملات الأجنبية التي تقبلها لحسابها وتحت مسؤوليتها على أن يوافيها البنك المتعاقد معه بأسعار لهذه العملات، فيما عدا العملات الأجنبية التي يصدر بشأنها قرار من البنك المركزي بإيقاف التعامل معها.

وقام البنك المركزي المصري بمنح شركات الصرافة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها باستثناء الحد الأدنى لرأس المال الذي يتعين استيفاؤه بحد أقصى 15 سبتمبر المقبل.

وأعلن البنك المركزي، عن شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة، والتي يأتي على رأسها؛ ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

وتنص شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة على أن يكون الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرض الشركة الوحيد مزاولة عمليات الصرافة المتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة.

كما تتضمن الشروط أيضًا، أن يتوافر في ذوي الشأن (مثل المؤسسين والمستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين والمسئولين الرئيسين) النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.