الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

صحفيو BBC بالقاهرة: نرفض السياسة العقابية لإدارة المؤسسة (صور)

المؤتمر الصحفي لبي
المؤتمر الصحفي لبي بي سي، فيتو

أصدر  الصحفيون والعاملون في مكتب BBC بالقاهرة، بيانًا اليوم الأربعاء، بعد المؤتمر الصحفي، بعد انتهاء  إضرابهم الثالث عن العمل.

دعم المؤسسات الدولية 

وقالوا:" في اليوم العاشر الأخير من  إضرابنا الثالث عن العمل، نود أن نشكر المؤسسات المحلية والدولية التي دعمتنا في مطالبنا العادلة والمشروعة، أمام مؤسستنا التي نفخر بالانتماء إليها رغم كل شيء".

 

وأضاف:" مع ذلك، فإن إدارة BBC في لندن، ما زالت متعنتّة في موقفها ضد موظفي مكتب القاهرة، ولم تقدم عرضًا يُصلح لأن يكون بدايةً للتفاوض، بل ولم تحاول التواصل مع الصحفيين المضربين في القاهرة أو مع نقابة الصحفيين في مصر طوال مدة الإضراب، الأمر الذي ينفي ما ذكرته BBC في تقرير نشرته على موقعها العربي أكدت فيه الإدارة تواصلها الدائم معنا، هذا إلى جانب عدم التزامها المعايير الصحافية التي تعلمناها من المؤسسة في كتابة هذا الخبر من الأساس، وهو ما أوضحناه في بيان سابق".

Advertisements

السياسات العقابية من الإدارة 

وتابعوا:" إننا نرفض السياسة العقابية التي انتهجتها إدارة المؤسسة، بخصم أيام الإضراب الثلاثة من مرتباتنا الشهر المنصرم، وتهديدنا بخصم الـ10 أيام التي انتهت اليوم، بما يخالف القانون، في إصرار على زيادة معاناة العاملين في مكتب القاهرة والنيل من عزيمتهم وإثنائهم عن مطالبهم المشروعة، ونحتفظ بحقنا في الشكوى داخل المؤسسة وخارجها، وهو ما شرعنا فيه بالفعل".

عدم الاستجابة للمطالب

وقالوا:" إن إصرار إدارة المؤسسة على عدم الاستجابة لمطالبنا أو التفاوض بشأنها يؤكد إصرارها على الاستفادة من الوضع الاقتصادي لمصر ومن انخفاض قيمة العملة المحلية، بما يؤثر ماديًا ومعنويًا على العاملين في مكتب القاهرة".

 

مماطلة إدارة بي بي سي 

 

وأضافوا:"لا تزال المؤسسة تماطل في الاستجابة لمطالبنا بعد أشهر من المراسلات وعقد الاجتماعات وتوسط نقيب الصحفيين المصريين للخروج من هذه الأزمة، غير أن العرض الوحيد كان زيادة هزيلة لا تلبي الحد الأدنى من مطالبنا المشروعة، ولا تعوضنا عن خسائرنا المستمرة".

التمسك بمطالبهم المشروعة 

 ونؤكد التمسك بمطالبنا المشروعة، مع إعطاء الفرصة للإدارة للتواصل معنا خلال الأيام المقبلة، على أن نعاود الإضراب من جديد، ما لم تقدم الإدارة عرضًا جادًا ينهي معاناة العاملين المستمرة.وأخيرًا، نحث الإدارة على وقف سياسة التمييز ضد مكتب القاهرة، الذي يعد العمود الأساسي في الخدمة العربية بشهادة العاملين في المؤسسة، لا سيما في تغطية أهم الأحداث في المنطقة".

 

دعوة المؤسسات الدولية للتضامن 

 

دعا كل المؤسسات الإعلامية والحقوقية العربية والبريطانية والدولية، إلى التضامن معنا في مطالبنا العادلة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إضراب العاملين بمكتب بي بي سي القاهرة إضراب صحفيين بي بي سي بالقاهرة إضراب مكتب بي بي سي في القاهرة

مواد متعلقة

البلشي: الاتحاد الدولي للصحفيين في بريطانيا متضامن مع مطالب بي بي سي القاهرة

خالد البلشي: موظفو مكتب بي بي سي القاهرة يدخلون إضرابًا للمرة الرابعة

البلشي يكشف عن الخطوات التصعيدية لصحفيي بي بي سي ويجدد دعمه لمطالبهم

صحفيو بي بي سي القاهرة يخطرون البلشي بتجديد إضرابهم 10 أيام أخرى

الأكثر قراءة

رسالة غامضة من محمد صلاح بعد مفاوضات اتحاد جدة

زاهي حواس يطالب محمد صلاح باسترداد حجر رشيد من إنجلترا

أحمد الفيشاوي ينشر صورا مع ابنه من طليقته الألمانية

تحركات أسعار الذهب خلال شهر أغسطس وتوقعات الفترة المقبلة

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

بديل السجائر وبيتباع بالكيلو، رئيس شعبة الدخان: شركات خاصة تنتج التبغ السائب ومسمياته كتير

ارتفاع ملحوظ في سعر اليورو مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

تفاصيل إنشاء أول مصنع لإنتاج الصودا والسيليكون المعدني بـ 857 مليون دولار

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة: ثلث الفتيات في سن 18 باليابان قد لا ينجبن في المستقبل

لص يعيد سيارة زوجين سُرقت عقب حفل زفافهما

اعتقال 88 صينيًا بتهمة الاحتيال العاطفي في إندونيسيا

اسكتلندية أرادت تجميل أسنانها بالفينير فأصيبت بجلد الفيل

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الريال السعودي في البنك المركزي مساء اليوم

زيادة سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم

ارتفاع ملحوظ في سعر اليورو مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

قرعة علنية لتخصيص شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعبين بكرش.. عبد الله جمعة يعيد أزمة الوزن الزائد لنجوم الكرة المصرية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية كلب ميت في المنام وعلاقتها بالصعوبات الكثيرة والحزن الشديد

الأزهر: انشغال الزوجين بمواقع التواصل الاجتماعي يؤدى إلى الجفاء العاطفي

خالد الجندي: فوائد البنوك ليست محرمة بدليل هذه الآية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية