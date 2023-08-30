غزل المحلة يقيم معسكرا تحضيريا بالقاهرة استعدادا للموسم الجديد

أستقر خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة على خوض معسكر تحضيري في القاهرة بداية من الأسبوع المقبل، وذلك بعد اجتماعه مع مجلس إدارة النادي لمواصلة الاستعدادات لبداية الموسم الجديد حيث سيشارك زعيم الفلاحين في دوري المحترفين بعد الهبوط من الدوري الممتاز.



ويفتتح نادي غزل المحلة مشواره في أولي جولات دوري المحترفين المقرر انطلاقه في منتصف سبتمبر بمواجهة نادي جمهورية شبين.

و من المقرر آن يفتتح فريق غزل المحلة مباريات دورى المحترفين بمواجهة جمهورية شبين.

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غزل المحلة يشكو فيوتشر لاتحاد الكرة

وأعلن مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل عن تقديم شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم مقدمة ضد نادي فيوتشر حيث يتبقى للنادي المحلاوي 4 ملايين جنيه من انتقال صفقة هشام بلحة إلى فريق فيوتشر.

وانتقل هشام بلحة إلى صفوف فيوتشر قادما من نادي غزل المحلة في صفقة قدرت ب8 ملايين جنيه، مقسمة على أربعة أقساط ولم يتحصل زعيم الفلاحين سوى على قسطين فقط قدرهم 4 ملايين جنيه.

وخاطب غزل المحلة الاتحاد المصري لكرة القدم لمطالبة إدارة فيوتشر بسداد المستحقات المتبقية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين عن تواصلهم مع إدارة فريق فيوتشر خلال الشهرين الماضيين لكن دون استجابة.

ويخوض غزل المحلة استعداداته الأخيرة لبداية دوري المحترفين في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

مباريات غزل المحلة في دوري المحترفين

1- جمهورية شبين مع غزل المحلة

2- غزل المحلة مع حرس الحدود

3- غزل المحلة مع أبوقير للأسمدة

4- الاتصالات مع غزل المحلة

5- غزل المحلة مع مكادي

6- أسوان مع غزل المحلة

7- غزل المحلة مع القناة

8- بترول أسيوط مع غزل المحلة

9- غزل المحلة مع لافيينا

10- المقاصة مع غزل المحلة

11- غزل المحلة مع راية

12- طنطا مع غزل المحلة

13- غزل المحلة مع وادي دجلة

14- السكة الحديد مع غزل المحلة

15- غزل المحلة مع النصر للتعدين

16- بروكسي مع غزل المحلة

17- غزل المحلة مع بتروجت

18- النجوم مع غزل المحلة

19- غزل المحلة مع دكرنس