الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رياضة

تفاصيل اجتماع مجلس غزل المحلة مع اللجنة الفنية والمدير الفني

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

حرص أسامة خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، على الاجتماع بالمدير الفني للفريق الأول كابتن خالد عيد اليوم في حضور كل من اللواء عمر رياض المدير التنفيذي وأحمد رمضان مدير التعاقدات وكابتن طارق محجوب وأحمد حسن أعضاء اللجنة الفنية.

وتطرق الاجتماع إلى طلبات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة حيث ينطلق المعسكر التحضيري للاعبي الفريق الأسبوع القادم بالقاهرة استعدادًا لخوض مباريات دورى المحترفين الموسم المقبل.

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ومن المقرر أن يفتتح فريق غزل المحلة مباريات دورى المحترفين بمواجهة جمهورية شبين.  

 

غزل المحلة يشكو فيوتشر لإتحاد الكرة 

وأعلن مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل عن تقديم شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم مقدمة ضد نادي فيوتشر حيث يتبقى للنادي المحلاوي 4 ملايين جنيه من انتقال صفقة هشام بلحة إلى فريق فيوتشر.

وانتقل هشام بلحة إلى صفوف فيوتشر قادما من نادي غزل المحلة في صفقة قدرت 8 ملايين جنيه، مقسمة على أربع أقساط ولم يتحصل زعيم الفلاحين سوا على قسطين فقط قدرهم 4 ملايين جنيه.

وخاطب غزل المحلة الاتحاد المصري لكرة القدم لمطالبة إدارة فيوتشر في سداد المستحقات المتبقية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين عن تواصلهم مع إدارة فريق فيوتشر خلال الشهرين الماضيين لكن دون استجابة.

ويخوض غزل المحلة استعداداته الأخيرة لبداية دوري المحترفين في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

 

مباريات غزل المحلة في دوري المحترفين 

1- جمهورية شبين مع غزل المحلة
2- غزل المحلة مع حرس الحدود

3- غزل المحلة مع أبوقير للأسمدة

4- الاتصالات مع غزل المحلة

5- غزل المحلة مع مكادي

6- أسوان مع غزل المحلة

7- غزل المحلة مع القناة

8- بترول أسيوط مع غزل المحلة

9- غزل المحلة مع لافيينا

10- المقاصة مع غزل المحلة

11- غزل المحلة مع راية

12- طنطا مع غزل المحلة

13- غزل المحلة مع وادي دجلة

14- السكة الحديد مع غزل المحلة

15- غزل المحلة مع النصر للتعدين  
16- بروكسي مع غزل المحلة

17- غزل المحلة مع بتروجت

18- النجوم مع غزل المحلة

19- غزل المحلة مع دكرنس

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غزل المحلة أسامة خليل خالد عيد دوري المحترفين جمهورية شبين

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