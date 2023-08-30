الأربعاء 30 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع طالبتين وإصابة الثالثة في حادث تصادم بالقليوبية

حادث تصادم بالقليوبية،
حادث تصادم بالقليوبية، فيتو

لقيت طالبتان مصرعهما وأصيبت ثالثة في حادث اصطدام سيارة بهم في منطقة أبو شنب بكفر حمزة مركز الخانكة خلال عبورهم الطريق في طريقهم للدرس بسبب السرعة حيث اصطدم بهم سيارة ميكروباص مسرعة حيث جرى نقلهم للمستشفي وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الضحيتين والتحفظ على سائق السيارة. 

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تحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثتي الضحيتين والاستعلام عن حالة المصابة.


تلقت أجهزة الأمن القليوبية، بلاغا بمصرع طالبتين وإصابة ثالثة نتيجة اصطدام سيارة بهم خلال عبور الطريق بمنطقة أبو شنب دائرة المركز.

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انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين من التحريات وقوع الحادث بطريق ترعة الإسماعيلية أمام بنزينة كفر حمزة في قرية أبو شنب مما أسفر عن مصرع سلمى ع ن 15 سنة وتوفيت خلال تقديم العلاج لها ز أ 16 سنة من قرية كفر حمزة وإصابة ثالثة بكسر في الذراع وتم نقل الجثث والمصابة إلى مستشفى الخانكة التخصصي. 

 

وشيع الأهالي جثة صحينا الحادث وسط حالة من الحزن على فقدانهما وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء في الضحيتين. 


وطالبت الهام فايد أحد أقارب الضحايا بعمل مطبات صناعية علي الطريق بسبب كثرة الحوادث  
مشيرة أن الضحايا كانوا في طريقهم للدرس والمطبات الصناعية ستساعد في عدم  تكرار الحادث حيث تقدم الأهالي بطلب رسمي  للجهات المسئولة في هذا الشأن.

 

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