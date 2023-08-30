الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

رياضة البحيرة تنظم ندوة بعنوان التربية من أجل التنمية المستدامة (صور)

ندوة حول التنمية
ندوة حول التنمية المستدامة بالبحيرة، فيتو

نظّمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - إدارة البرلمان والتعليم المدني اللقاء الأول ضمن خطة الإدارة لدورة تدريبية بعنوان "التربية من أجل التنمية المستدامة" في مركز شباب الحرية بدمنهور اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023، وشهد حضور 30 شابًا وفتاة من الأعضاء المتميزين في مراكز الشباب.


ويأتي ذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو أهمية نشر الوعي وأهمية التنمية المستدامة بين الشباب، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.
 

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وتمت إدارة الندوة بحضور دكتور الفلسفة السياسية بجامعة دمنهور طارق قاسم، حيث تناول مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، وعرض طرق تحقيق التربية للوصول إلى التنمية المستدامة.

ندوة حول التنمية المستدامة بالبحيرة، فيتو
ندوة حول التنمية المستدامة بالبحيرة، فيتو

كما تناول عدة طرق لتحقيق التربية المستدامة والوصول إلى إليها ومنها التثقيف والتوعية، حيث أكد أنه يجب تعزيز التثقيف والتوعية بقضايا التنمية المستدامة في المجتمع، وذلك من خلال برامج تعليمية وحملات توعوية تستهدف الجمهور، وايضا تطوير المناهج الدراسية حيث يجب إدراج مفاهيم التنمية المستدامة في المناهج الدراسية، بحيث يتم تعليم الطلاب حول القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالتنمية المستدامة.

كما يجب تشجيع البحث والابتكار وذلك من خلال دعم البحث العلمي في مجالات التنمية المستدامة، وذلك لتطوير حلول جديدة وفعالة للتحديات المستدامة.

بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز الممارسات المستدامة في مجالات مختلفة مثل الزراعة والصناعة والطاقة والنقل، من خلال تبني تقنيات وعمليات تحافظ على الموارد الطبيعية وتحد من التأثيرات السلبية على البيئة.

وأيضا تشجيع المشاركة الفعّالة للمجتمع المحلي في صنع القرارات المتعلقة بالتنمية، وضمان تمثيل جميع فئات المجتمع في هذه العملية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والتكنولوجيا بين الدول، وذلك لتعزيز التنمية المستدامة على المستوى العالمي ومعالجة التحديات العابرة للحدود مثل تغير المناخ والفقر.

ندوة حول التنمية المستدامة بالبحيرة، فيتو

 

كما أنه من المهم أن يكون هناك رؤية شاملة ومتكاملة للتربية والتنمية المستدامة، حيث يتعين على النظم التعليمية تبني قيم التنمية المستدامة وتعزيز المعرفة والمهارات اللازمة للتفكير النقدي واتخاذ القرارات المستدامة.

 

 

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البحيرة رياضة البحيرة ندوة التنمية المستدامة دمنهور

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