الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

مازن وجنة ينتصران على السكر بالكونغ فو ويفوزان ببطولة أفريقيا (فيديو وصور)

مازن وجنة، فيتو
مازن وجنة، فيتو

لولا السكر ما كنا أبطالا، تلك الجملة دائما ما يرددها مازن وجنة الأخوان اللذان واجها ظروفهما الصحية بكل تحد وإصرار وحولاها لبطولات محليا وأفريقيا.

قبل 4 أعوام أصيب مازن، الابن الأكبر لأسرته، التي تسكن بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمرض السكر وتبعته شقيقته البالغة من العمر 8 سنوات لتصاب بنفس المرض، لتدخل الأسرة في نوبة من الحزن الشديد.

أخبر الطبيب الأسرة أن الحل للطفل وشقيقته هو ممارسة الرياضة بشكل مستمر لتقرر الأسرة تدريبهما على رياضة الكونغ فو من أجل حرق السكر ليس إلا.

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مع الوقت أحب مازن وجنة لعبة الكونغ فو وباتا ينتظران موعد التدريبات ليقرران خوض منافسات بطولة الجمهورية بل وحصلا عليها كل في المنافسات التي يخوضها من في أعمارهما السنية.

لم يكتفي مازن وجنة ببطولة الجمهورية وقررا خوض منافسات بطولة افريقيا وفازا بها أيضا ليكررا جملتهما المعهودة.. لولا السكر ما كنا أبطالا.

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رياضة الكونغ فو لعبة الكونغ فو شبين الكوم سكر الاطفال المنوفية

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