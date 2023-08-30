تعيين اللواء طارق رسلان أمينا عاما لحزب المؤتمر

حزب المؤتمر، أصدر الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ قرارا بتعيين اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، أمينا عاما للحزب،وتعيين أحمد خالد أمينا عاما مساعدا للحزب.

تعيينات جديدة بحزب المؤتمر

ومن جانبه وجه اللواء طارق رسلان الأمين العام لحزب المؤتمر الشكر للربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، وجميع قيادات حزب المؤتمر على ثقتهم الغالية وإصدار قرار تعيينه أمينا عاما للحزب.

وأضاف اللواء طارق رسلان، أن الفترة القادمة ستشهد تحركات كبيرة للحزب على كافة القطاعات الجغرافية لاستكمال مسيرة الحزب السياسية، ومتمنيا أن يعينه الله على تلك المسئولية لما فيه الصالح للوطن.

Advertisements

الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب

وفى وقت سابق أصدر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ قرارا بتكليف النائب أحمد مقلد رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

ووجه حزب المؤتمر الشكر للنائب محمد طلبه على جهوده خلال الدورتين السابقتين والتي عمل خلالهما رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر تحت قبة البرلمان.

ومن جانبه قال النائب أحمد مقلد، إن قرار توليه "رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب كبير مثل حزب المؤتمر والذي يشرف بالانتماء إليه هو تكليف وأمانة كبيرة ندعو الله أن يوفقنا على حملها وتأديتها بما فيه الخير لصالح الوطن".

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.