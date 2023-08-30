الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

البلشي: الاتحاد الدولي للصحفيين في بريطانيا متضامن مع مطالب بي بي سي القاهرة

وقفة تضامنية في لندن
وقفة تضامنية في لندن مع العاملين في بي بي سي القاهرة، فيتو

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تضامن الاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا مع الزملاء، وذلك عن طريق تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية في لندن، رافعين عبارات للتضامن مع أزمتهم وفي القلب منها نقابة الصحفيين، لافتًا إلى أن هذا جزءٌ من خطة تنسيق مع نقابات مختلفة، لفتح مساحات أوسع للتضامن مع الزملاء.

مطالب العاملين بمكتب بي بي سي 

وأكد "البلشي" أن الزملاء متسّكون بمطالبهم، إلا أفراد قليلة منهم، والنقابة متضامنة معهم للنهاية، حتى الحصول على مطالبهم كاملة.

Advertisements

مطالب المضربين 

دعا نقيب الصحفيين، إدارة هيئة الإذاعة البريطانية BBC، لإعمال  صوت العقل، وإعادة دراسة مطالب الزملاء الصحفيين والعاملين في مكتب القاهرة، المضربين للمرة الثالثة، والتعاطي معها، وتقديم حلول حقيقية تمس مطالبهم، والكف عن السياسة التمييزية التي يمارسونها ضدهم.

حلول الإدارة للنقابة 

وأضاف "البلشي" أن الإدارة قدّمت حلولًا للنقابة، في أكثر من جولة تفاوضية، ولكنها لم ترتقِ حتى لبداية حقيقية لحل الأزمة، وذلك في ظل تمييز وتعنت واضح، حتى في التعامل مع تغطية الأزمة، والتي تجاهلت مطالب الزملاء، وحتى المبادئ العامة للمهنية، وتبنت وجهة نظر واحدة، وأخفت الأخرى.

المخاطبات النقابة 

وتابع: "نحن أمام أشهر من المخاطبات، النقابة مُمثلة لجميع الزملاء، سواء كانوا أعضاءً أو لا، وستبقى مظلّة حماية لهم، الزملاء خلال فترة الأزمة، حرصوا على فتح قنوات للتواصل مع الإدارة، وإعطائها الفرصة لإيجاد حلول حقيقية، ولكن لم يتعاونوا معنا، وقدّموا حلولا لا ترقى لمطالب الزملاء".

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إضراب العاملين بمكتب بي بي سي القاهرة إضراب صحفيين بي بي سي بالقاهرة إضراب بي بي سي

مواد متعلقة

خالد البلشي: موظفو مكتب بي بي سي القاهرة يدخلون إضرابًا للمرة الرابعة

مؤتمر صحفي للعاملين بمكتب بي بي سي القاهرة في نهاية إضرابهم، غدًا

صحفيو بي بي سي القاهرة يخطرون البلشي بتجديد إضرابهم 10 أيام أخرى

بحضور نقيب الصحفيين، مكتب بي بي سي يدخل إضرابًا عن العمل لمدة 10 أيام (صور)

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار 6 منتجات بداية من سبتمبر.. الألبان والتونة أبرزهم.. والأندومي ضمن القائمة

عرض ثلاثي بيراميدز للبيع أو الإعارة بفرمان باتشيكو

بديل السجائر وبيتباع بالكيلو، رئيس شعبة الدخان: شركات خاصة تنتج التبغ السائب ومسمياته كتير

أنغام تكشف سبب وفاة عمها عماد عبد الحليم: الإدمان أنهى حياته (فيديو)

حسام المندوه يعلن خوضه انتخابات نادي الزمالك

خالد الجندي: فوائد البنوك ليست محرمة بدليل هذه الآية (فيديو)

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

فتح باب تسجيل رغبات تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

اعتقال 88 صينيًا بتهمة الاحتيال العاطفي في إندونيسيا

اسكتلندية أرادت تجميل أسنانها بالفينير فأصيبت بجلد الفيل

دكتور فوتوشوب، مصري يزور شهادة دكتوراه لمزاولة مهنة التدريس الجامعي في ليبيا

سائق مخمور يدهس شابا وحبيبته في وضع رومانسي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

قرعة علنية لتخصيص شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، الأحد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

المزيد

انفوجراف

لاعبين بكرش.. عبد الله جمعة يعيد أزمة الوزن الزائد لنجوم الكرة المصرية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: فوائد البنوك ليست محرمة بدليل هذه الآية (فيديو)

ما حكم علف الدواجن المحتوي على مخلفات الخنازير؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية شخص مشهور في المنام وعلاقته بالأخبار السارة والهيبة والوقار

المزيد
الجريدة الرسمية