البلشي: الاتحاد الدولي للصحفيين في بريطانيا متضامن مع مطالب بي بي سي القاهرة

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تضامن الاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا مع الزملاء، وذلك عن طريق تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية في لندن، رافعين عبارات للتضامن مع أزمتهم وفي القلب منها نقابة الصحفيين، لافتًا إلى أن هذا جزءٌ من خطة تنسيق مع نقابات مختلفة، لفتح مساحات أوسع للتضامن مع الزملاء.

مطالب العاملين بمكتب بي بي سي

وأكد "البلشي" أن الزملاء متسّكون بمطالبهم، إلا أفراد قليلة منهم، والنقابة متضامنة معهم للنهاية، حتى الحصول على مطالبهم كاملة.

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مطالب المضربين

دعا نقيب الصحفيين، إدارة هيئة الإذاعة البريطانية BBC، لإعمال صوت العقل، وإعادة دراسة مطالب الزملاء الصحفيين والعاملين في مكتب القاهرة، المضربين للمرة الثالثة، والتعاطي معها، وتقديم حلول حقيقية تمس مطالبهم، والكف عن السياسة التمييزية التي يمارسونها ضدهم.

حلول الإدارة للنقابة

وأضاف "البلشي" أن الإدارة قدّمت حلولًا للنقابة، في أكثر من جولة تفاوضية، ولكنها لم ترتقِ حتى لبداية حقيقية لحل الأزمة، وذلك في ظل تمييز وتعنت واضح، حتى في التعامل مع تغطية الأزمة، والتي تجاهلت مطالب الزملاء، وحتى المبادئ العامة للمهنية، وتبنت وجهة نظر واحدة، وأخفت الأخرى.

المخاطبات النقابة

وتابع: "نحن أمام أشهر من المخاطبات، النقابة مُمثلة لجميع الزملاء، سواء كانوا أعضاءً أو لا، وستبقى مظلّة حماية لهم، الزملاء خلال فترة الأزمة، حرصوا على فتح قنوات للتواصل مع الإدارة، وإعطائها الفرصة لإيجاد حلول حقيقية، ولكن لم يتعاونوا معنا، وقدّموا حلولا لا ترقى لمطالب الزملاء".