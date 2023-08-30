الجمهورية الجديدة، الوادي الجديد تنظم مسابقة تثقيفية عن إنجازات الدولة المصرية

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنظيم مسابقة تثقيفية وتوعوية عن إنجازات الدولة المصرية لمدة 4 أشهر.



قال المحاسب جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إن المسابقة تنفذها أمانة الإعلام بأمانة المحافظة ويدعمها محمد ناصر عباس أمين مساعد الحزب بمركز الخارجة لنشر الوعي والمعرفة بأبرز إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية.



أضاف جمال، أن المسابقة بعنوان " الجمهورية الجديدة" وهي عبارة عن سؤال ينشر على صفحة الحزب عن انجازات الدولة في مجال معين ويجري تلقي الإجابات على صفحة الحزب وتحديد الفائزين من خلال لجنة مشكلة لفحص الإجابات على أن يكون هناك فائزين اثنين في الأسبوع الواحد بواقع 300 جنيه لكل فائز لمدة 4 أشهر.



من جانبه أكد محمد ناصر عباس، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة، أنه سيجري منح الجائزة المالية لحالتي ذوي همم ومتحدي الإرادة كل شهر بواقع 8 حالات على مدار المسابقة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم هذه الفئة الغالية في المجتمع وسيجري نشر السؤال للمسابقة يوم الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر المقبل.

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أمانة الوادي الجديد تناقش الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة

عقدت أمانة محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا بأمناء وأعضاء الحزب في مركز باريس والقرى التابعة له.



ترأس الاجتماع المحاسب جمال آدم، أمين المحافظة وتناول الاجتماع دعم وتأييد الحزب لفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لفترة ثانية لاستكمال مسيرة العمل والبناء.



كما تناول الاجتماع تناول التوعية للجماهير لأهمية المشاركة في العملية الانتخابية وتفعيل أدوار أعضاء الأمانة والوحدات الحزبية والنوعية من خلال تنظيم لقاءات مع المواطنين ين لمشاركتهم في الحراك السياسي وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية وحشد المواطنين أمام اللجان وتنظيم العمل داخل وخارج المقرات الانتخابية.



وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات لتقديمها للجهاز التنفيذي بالمحافظة تمثلت في 5 نقاط رئيسية هي:

1- فتح مكتب تنسيق للجامعات لتخفيف العبء عن أولياء الأمور



2- دعم مستشفى باريس المركزي بعدد واحد جهاز أشعة لفحص المرضى.



3- عمل قوافل طبية متكاملة مجانية بصفة دورية بنطاق المركز والوحدات القروية.



4- فتح مكتب تأمين صحي بباريس.



5- إنشاء إدارة لمواقف سيارات الأجرة وتوفير خطوط سير داخلية للسرفيس داخل المدينة لنقل الطلاب والطالبات، وموظفي القطاع العام والخاص من وإلى أماكن عملهم.



حضر الاجتماع الدكتور محسن عبد الوهاب، أمين التنظيم بالمحافظة، والدكتور مؤمن معاذ، أمين لجنة الصحة وعضو مجلس الشيوخ، معتمد عبد المعتصم أمين لجنة النقل والمواصلات بالمحافظة وسيد رشوان، أمين مركز باريس، فرحات شعيرة أمين التنظيم بالمركز، ولفيف من أمناء وكوادر الحزب بمركز باريس وقراه.