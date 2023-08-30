الأربعاء 30 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض يوم الجمعة المقبل على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

 

ويستمر ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس ويكون ارتفاعا طفيفا ومؤقتا.

 

وأكدت هيئة الارصاد الجوية أن الارتفاع يتراوح من 2:3 درجات مئوية وتسجل القاهرة في درجات الحرارة المحسوسة 39 درجة مئوية، ويسجل جنوب الصعيد 45 درجة مئوية.


حالة الطقس غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية صباحا من الساعة الرابعة وحتى السابعة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وتنشط  الرياح على الوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

كما يؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.  

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، مائلا للحرارة ليلا

حالة الطقس غدًا الخميس 31 - 8 -2023 في البحيرة

حالة الطقس غدًا الخميس 31-8-2023 في وادي النطرون

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس  على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).
 

كيفية قياس درجات الحرارة فى الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للارصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

 

١-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء

 

٢-لا يتأثر بالرياح

 

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

 

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل اخري، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

 

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

 

ونوهت الأرصاد  أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًا خلال الفترة القادمة، نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علينا

 

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