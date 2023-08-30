بلدية المحلة يفوز وديا على وادي دجلة بهدف نظيف

حقق فريق بلدية المحلة الفوز على وادي دجلة بهدف مقابل لا شيء، في المباراة الودية التي جمعتهم، في المعسكر الخاص لفريق بلدية المحلة الذي يخوضه بالقاهرة، استعدادا لبداية الموسم الجديد.



وخاض الفريقان المباراة الودية مدة الشوط 60 دقيقة بالاتفاق بين الطرفين واستطاع احمد حسن إحراز هدف بلدية المحلة الوحيد في ودية اليوم.



يذكر أن مباراة اليوم هي الثالثة وديا لفريق بلدية المحلة في معسكر الفريق.

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بلدية المحلة يقترب من ضم ثنائي الزمالك علي سبيل الإعارة

اقترب مسئولو نادي بلدية المحلة من الاتفاق على ضم ثنائي الزمالك طارق علاء وحسام أشرف لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وذلك في إطار تدعيمات الفريق المحلاوي استعدادا للموسم المقبل.

وكان مجلس إدارة بلدية المحلة اتفق على ضم ماجد هاني ناشئ الزمالك على سبيل الإعارة لتدعيم الفريق بعد ظهوره بشكل لافت مع الفارس الأبيض في الموسم الماضي.



بلدية المحلة يخوض معسكرا بالقاهرة استعدادا للموسم الجديد

وقرر الكابتن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق بلدية المحلة، خوض معسكر مغلق في القاهرة لمدة أسبوع، وذلك استعدادًا لبداية الموسم الجديد، حيث سيشارك نادي بلدية المحلة في الدوري الممتاز في الموسم الجديد.





وخلال الفترة الماضية خاض لاعبو بلدية المحلة التدريبات على فترتين صباحًا ومساءً بمشاركة العناصر المنضمة حديثا للفريق الأول خلال الانتقالات الصيفية الحالية.



قائمة بلدية المحلة الأولية

وكان نادي بلدية المحلة أعلن بقيادة الكابتن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق القائمة الأولية استعدادا للمشاركة الموسم الجديد في الدوري المصري الممتاز وذلك بعد نجاح الفريق في الصعود إلي دوري الأضواء والشهرة كممثل لمجموعة بحري.



حراسة المرمي: محمود ماهر، محمود الجزار، أحمد حسين.



خط الدفاع: محمود عبد الرازق، السيد زايد، إبراهيم صلاح، حسام حسن، اسلام رضا. خط الوسط: أحمد حسن، أحمد حسن الجناوي، أحمد مجدي، متولي جمعة، عبدالرحمن اللاهوني، إسلام مرزوق، عبد الرحمن سمانة. خط الهجوم: أحمد معروف، أحمد الشامي. قائمة الانتظار: محمد فتحي، عبدالله سلام، محمد الصغيري.



بلدية المحلة يفعل بند شراء اللاهوني

وقرر نادي بلدية المحلة برئاسة مصطفي الشامي تفعيل بند شراء عبد الرحمن اللاهونى المعار إلي الفريق من نادي بورتو السويس، وذلك في إطار سعي مسؤولي النادي في الحفاظ علي القوام الأساسي للفريق، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز.



وساهم اللاهوني في صعود بلدية المحلة إلي الدوري الممتاز، بعد غياب الفريق لمدة 15 عامًا عن دوري الأضواء والشهرة، وذلك بعدما احتل بلدية المحلة صدارة جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 58 نقطة.