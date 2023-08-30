بيلينجهام يفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس بالدوري الإسباني

فاز الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس بالدوري الإسباني “الليجا”.

وتألق بيلينجهام مع ريال مدريد بتسجيل 4 أهداف في أول 3 مباريات بالدوري الإسباني.

وكشف خوسيه فليكس دياز، الصحفي بصحيفة ماركا الإسبانية، أن نادي ريال مدريد أغلق الأبواب بخصوص أي تعاقدات قادمة للفريق منذ أسابيع، رغم التكهنات التي خرجت بشأن إمكانية ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

صفقات ريال مدريد الجديدة

وقال التقرير: بعد وصول جود بيلينجهام وإبراهيم دياز وخوسيلو وفران جارسيا وأردا جولر وكيبا، أُغلق الباب في ريال مدريد، ولا يمكن فتحه إلا لرحيل أودريوزولا ورينير.

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وكان التغيير الوحيد الذي حدث بخريطة طريق الفريق لهذا الصيف بخصوص كورتوا بعدما أصيب فدخل النادي للبحث عن بديل وانتهت بقدوم كيبا، لا إصابة فينيسيوس ولا ميليتاو غيرت في الأمر شيئًا.

وأضاف: "بعض الأمور، مثل: عدم وجود مهاجم رقم (9)، شكلت شائعات بشأن احتمال وصول لاعبين مثل مبابي، لكن النادي لم يقترب منه مطلقًا خلال الميركاتو الصيفي الحالي، كما يبدو أن اللاعب واضح بشأن تجديد عقده مع سان جيرمان، وهو أمر لن يفاجئ ريال مدريد".

وأشار: "بعد الرحيل غير المتوقع للفرنسي كريم بنزيما، لم يكن ريال مدريد مهووسًا في البحث عن بديل، لبضعة أيام تم اقتراح ضم هاري كين، نجم توتنهام السابق وبايرن ميونخ الحالي، ولكن تم استبعاده على الفور بسبب عمره وتكلفة الصفقة".

وشدد تقرير صحيفة "ماركا": "بعد إلغاء فكرة التعاقد مع كين، تم إغلاق ملف التعاقد مع مهاجم في النادي الملكي، وهو الملف الذي لم يتم فتحه طوال الصيف في ظل ما تردد عن احتمال وصول كيليان مبابي، والذي من الممكن أن يصل في المستقبل عندما يكون في وضع يسمح له بالمغادرة".

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، تحرك بسرعة لضم حارس مرمى جديد، فتعاقد مع الإسباني كيبا أريزابالاغا من تشيلسي على سبيل الإعارة بعد إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، ولكن لم يحدث الأمر نفسه مع إصابة إيدير ميليتاو حيث أكد النادي أنّه سيقوم بالاعتماد على مدافعين شباب من فريق الكاستيا.

أغلى 10 صفقات في موسم الانتقالات الحالي

1- الإنجليزي ديكلان رايس من وستهام إلي أرسنال مقابل 116 مليونا و600 ألف يورو.

2- الكولومبي كايسيدو من برايتون إلي تشيلسي مقابل 116 مليون يورو.

3- الإنجليزي جود بيلينجهام من دورتموند إلي ريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو.

4-الكرواتي جفارديول من لايبزيج إلى مان سيتي مقابل 90 مليون يورو.

5-البرازيلي نيمار من باريس إلى الهلال السعودي مقابل 90 مليون يورو.

6- الألماني هافيرتز انتقل من تشيلسي إلى أرسنال مقابل 75 مليون يورو.

7- الدنماركي هويلاند انتقل من اتالانتا إلى مان يونايتد مقابل 75 مليون يورو.

8- المجري سوبوزلاي انتقل من لايبزيج إلى ليفربول مقابل 70 مليون يورو

9- الإنجليزي ماسون ماونت انتقل من تشليسي إلى مان يونايتد مقابل 64 مليون و200 ألف يورو.

10- الإيطالي تونالي انتقل من ميلان إلى نيوكاسل مقابل 64 مليون يورو.