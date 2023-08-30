الأربعاء 30 أغسطس 2023
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سياسة

خالد البلشي: موظفو مكتب بي بي سي القاهرة يدخلون إضرابًا للمرة الرابعة

المؤتمر الصحفي للعاملين
المؤتمر الصحفي للعاملين في بي بي سي، فيتو

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن دخول الزملاء الصحفيين والعاملين في مكتب BBC القاهرة، إضرابًا جديدًا عن العمل، يوم الإثنين 4 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن سلسلة التصعيد التي يقوم بها الزملاء، ضد السياسة المالية التمييزية التي تنتهجها الإدارة ضدهم.

 

مؤتمر صحفي لبي بي سي 

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته نقابة الصحفيين، مُمثلة في النقيب خالد البلشي، ووكيل النقابة للتسويات محمد سعد عبدالحفيظ؛ للإعلان عن تفاصيل جديدة في أزمة الزملاء بـBBC، وذلك بمقر مكتب القاهرة.

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إحالة المخالفين للتحقيق  

 

قال "البلشي" إن النقابة هي الداعية للإضراب هذه المرة، وهي من أخطرت الجهات به، وهذا يُلزم كل أعضاء النقابة من العاملين في BBC للمشاركة، ومن حق النقابة أن تُحيل المُخالف للتحقيق، وتُحقق معه، والمخالف من غير الأعضاء سيتم إعلان موقفه بشكل عام للجميع، مؤكدًا أن هذا ليس دعوة للضغط على أي طرف، ولكنها قضية يجب أن يتضامن معها الجميع.

 

ممارسات إدارة بي بي سي 

 

وأضاف أن ما تقوم به إدارة BBC، أسوأ من ممارسات الرأسماليين، ووصلت لتهديد الزملاء بالفصل، وأيضًا لخصم أيام الإضراب من رواتبهم، وهي ممارسات لم تكن تتخيّلها النقابة.

 

مبادرة حقيقية لإنهاء الأزمة 

 

ودعا نقيب الصحفيين، إدارة BBC، أن تسود صوت العقل، ويقدّموا حلولًا ومبادرة حقيقية لإنهاء الأزمة، مؤكدًا أنهم على أبواب إضراب جديد، والنقابة باعتبارها الداعية للإضراب هذه المرة، يمكن أن تدعوا الزملاء للتأجيل أو الإلغاء، في حال الاقتراب من مطالبهم، ووضع حد أدنى للتفاوض.

 

وأشار "البلشي" إلى أن قيام الزملاء بإتباع  القانون المصري، وإجراءات الإضراب المنصوص عليها في القوانين المختلفة، متابعًا: "المؤسسة وضعت قيودًا لصالح الصوت الثاني فقط، والنقابة أصبحت صوتًا لهم".

 

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