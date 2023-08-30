الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

بديل السجائر وبيتباع بالكيلو، رئيس شعبة الدخان: شركات خاصة تنتج التبغ السائب ومسمياته كتير

إبراهيم الإمبابى،
إبراهيم الإمبابى، فيتو

انتشر فى محلات بيع السجائر بالسوق المصرى مايسمى “التبغ السائب “، أو ”الدخان السائب” ويوزن بالكيلو والنصف والربع، وازدادت مبيعات التبغ السائب ومكن لف السجائر في السوق خلال الفترة الحالية، بعد اتجاه نسبة ليست بالقليلة في ظل أزمة السجائر التى لا تنتهى والصعود المتواصل لأسعارها يوما تلو يوم.

إبراهيم الإمبابى، فيتو 

التبغ أحد مستلزمات الإنتاج الأساسية لصناعة السجائر

يعد التبغ أحد مستلزمات الإنتاج الأساسية لصناعة السجائر، في الوقت الذي تعد فيه السجائر أحد أشكال ضبط المزاج لدى المستهلك المصري، ولعل السؤال هنا هل الدخان السائب المنتشر الآن فى الأسواق جديد أم أنه متواجد منذ فترة؟ وما الفارق بينه وبين السجائر الجاهزة فى الأسواق. 

 

Advertisements

 

الدخان السائب تنتجه شركات خاصة وموجود من زمان بالأسواق 

حيث جاءت الزيادات الجديدة دون مبرر واضح من الشركات، لتزيد من الضغط الواقع على شريحة مستخدميها داخل السوق المحلي ووسط تحامل بائعي الأكشاك على المستهلك، في وقت يمر به قطاع الدخان بتعطيش واضح، ظهر ما يسمى “الدخان السائب“ وتوفر بالأسواق وبدا المستخدمون فعليا فى الاعتماد عليه مع تصاعد أزمة الدخان فى مصر.

 

 وقال إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان والسجائر لـ ”فيتو”:  "التبغ ده بتنتجه شركات خاصة فى مصر ومسمياته كتير فى السوق رغم تعددها، والشركات اللى بتنتجه موجوده من زمان وليست بحديثة وهى شركات خاصة ونفس التبغ الموجود فى السجائر مع اختلاف ان الدخان السائب بدون فلتر أو ورق لف وهو ما خلق لنفسه مجال أن يكون بديل للسجائر ولو لفترة فى ظل أزمة الدخان الحالية رغم تواجده فى السوق منذ فترة كبيرة جدا وليس بحديث عهد بالأسواق".

 

الدخان السائب 

بدءًا من لف ورقة البفرة يدويا مع مجموعة من التبغ أو “ الدخان السائب ” وحتى استنشاق رائحته القوية والتفرد بمذاق دخانه، ثم الاعتياد على تلك الطريقة من شرب التبغ بعد الاعتياد على الأخرى الجاهزة، فالأخيرة أصبحت مكلفة على شريحة كبيرة، فعادت ظاهرة “ الدخان السائب ” فى الانتشار بالأسواق.

ماكينة لف التبغ، فيتو 

ماكينة لف التبغ

يمسك بـ المرل، ويتم وضع الدخان السائب بداخل ورقة البفرة الشفافة لتحولها إلى سيجارة مصنعة يدويا أقل تكلفة مصحوبة بالفلتر فى محاولة لتجنب أضرارها الصحية الجسيمة، ليصبح المنتج النهائى سيجارة تبغ “ الدخان السائب”، البديل الذى عاد فى الانتشار من جديد فى الاسواق المحلية تلك الفترة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السجائر ازمة السجاير أزمة السجائر أسعار السجائر سعر التبغ أسعار التبغ بكام التبغ فى مصر التبغ بكام فى مصر اسعار السجائر فى مصر اغسطس 2023 بكام اسعار السجائر فى مصر 2023 سجائر كليوباترا سجائر ميريت أسعار سجائر L M سجائر تبغ سائب باب البحر رمسيس مكنة لف التبغ إبراهيم الإمبابى إبراهيم إلامبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر

مواد متعلقة

أزمة السجائر، رحلة البحث عن الدخان في إمبراطورية باب البحر

تعرف على بدائل التدخين الخالية من الدخان والفرق بين كل منتج منها

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار 6 منتجات بداية من سبتمبر.. الألبان والتونة أبرزهم.. والأندومي ضمن القائمة

عرض ثلاثي بيراميدز للبيع أو الإعارة بفرمان باتشيكو

بديل السجائر وبيتباع بالكيلو، رئيس شعبة الدخان: شركات خاصة تنتج التبغ السائب ومسمياته كتير

خالد الجندي: فوائد البنوك ليست محرمة بدليل هذه الآية (فيديو)

حسام المندوه يعلن خوضه انتخابات نادي الزمالك

إصابة نائب وزير الإسكان السابق في انقلاب سيارة بطريق وادي النطرون

فتح باب تسجيل رغبات تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية غدا

تعيين بريس أوليجوي نجويما رئيسا للفترة الانتقالية بالجابون

Advertisements

منوعات

المزيد

اعتقال 88 صينيًا بتهمة الاحتيال العاطفي في إندونيسيا

اسكتلندية أرادت تجميل أسنانها بالفينير فأصيبت بجلد الفيل

دكتور فوتوشوب، مصري يزور شهادة دكتوراه لمزاولة مهنة التدريس الجامعي في ليبيا

سائق مخمور يدهس شابا وحبيبته في وضع رومانسي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

قرعة علنية لتخصيص شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، الأحد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

المزيد

انفوجراف

لاعبين بكرش.. عبد الله جمعة يعيد أزمة الوزن الزائد لنجوم الكرة المصرية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: فوائد البنوك ليست محرمة بدليل هذه الآية (فيديو)

ما حكم علف الدواجن المحتوي على مخلفات الخنازير؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية شخص مشهور في المنام وعلاقته بالأخبار السارة والهيبة والوقار

المزيد
الجريدة الرسمية