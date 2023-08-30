بديل السجائر وبيتباع بالكيلو، رئيس شعبة الدخان: شركات خاصة تنتج التبغ السائب ومسمياته كتير

انتشر فى محلات بيع السجائر بالسوق المصرى مايسمى “التبغ السائب “، أو ”الدخان السائب” ويوزن بالكيلو والنصف والربع، وازدادت مبيعات التبغ السائب ومكن لف السجائر في السوق خلال الفترة الحالية، بعد اتجاه نسبة ليست بالقليلة في ظل أزمة السجائر التى لا تنتهى والصعود المتواصل لأسعارها يوما تلو يوم.

إبراهيم الإمبابى، فيتو

التبغ أحد مستلزمات الإنتاج الأساسية لصناعة السجائر

يعد التبغ أحد مستلزمات الإنتاج الأساسية لصناعة السجائر، في الوقت الذي تعد فيه السجائر أحد أشكال ضبط المزاج لدى المستهلك المصري، ولعل السؤال هنا هل الدخان السائب المنتشر الآن فى الأسواق جديد أم أنه متواجد منذ فترة؟ وما الفارق بينه وبين السجائر الجاهزة فى الأسواق.

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الدخان السائب تنتجه شركات خاصة وموجود من زمان بالأسواق

حيث جاءت الزيادات الجديدة دون مبرر واضح من الشركات، لتزيد من الضغط الواقع على شريحة مستخدميها داخل السوق المحلي ووسط تحامل بائعي الأكشاك على المستهلك، في وقت يمر به قطاع الدخان بتعطيش واضح، ظهر ما يسمى “الدخان السائب“ وتوفر بالأسواق وبدا المستخدمون فعليا فى الاعتماد عليه مع تصاعد أزمة الدخان فى مصر.

وقال إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان والسجائر لـ ”فيتو”: "التبغ ده بتنتجه شركات خاصة فى مصر ومسمياته كتير فى السوق رغم تعددها، والشركات اللى بتنتجه موجوده من زمان وليست بحديثة وهى شركات خاصة ونفس التبغ الموجود فى السجائر مع اختلاف ان الدخان السائب بدون فلتر أو ورق لف وهو ما خلق لنفسه مجال أن يكون بديل للسجائر ولو لفترة فى ظل أزمة الدخان الحالية رغم تواجده فى السوق منذ فترة كبيرة جدا وليس بحديث عهد بالأسواق".

الدخان السائب

بدءًا من لف ورقة البفرة يدويا مع مجموعة من التبغ أو “ الدخان السائب ” وحتى استنشاق رائحته القوية والتفرد بمذاق دخانه، ثم الاعتياد على تلك الطريقة من شرب التبغ بعد الاعتياد على الأخرى الجاهزة، فالأخيرة أصبحت مكلفة على شريحة كبيرة، فعادت ظاهرة “ الدخان السائب ” فى الانتشار بالأسواق.

ماكينة لف التبغ، فيتو

ماكينة لف التبغ

يمسك بـ المرل، ويتم وضع الدخان السائب بداخل ورقة البفرة الشفافة لتحولها إلى سيجارة مصنعة يدويا أقل تكلفة مصحوبة بالفلتر فى محاولة لتجنب أضرارها الصحية الجسيمة، ليصبح المنتج النهائى سيجارة تبغ “ الدخان السائب”، البديل الذى عاد فى الانتشار من جديد فى الاسواق المحلية تلك الفترة.