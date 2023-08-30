الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

بنود جديدة لتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي لطلاب تكافل وكرامة بجامعة الوادي الجديد

نائب رئيس جامعة الوادي
نائب رئيس جامعة الوادي الجديد، ڤيتو

أعلنت وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة الوادي الجديد، إضافة بنود جديدة وفق البروتوكول الموقع بين الوزارة والجامعة، بأنه سيتم تبني جميع  الطلاب المنتمين لأسر  تكافل وكرامة لدعمهم ماديا وتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص.

وقال الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الطلاب المقيدين وفق تكافل وكرامة سيكون لهم كشوفات خاصة لحصولهم على أقصى استفادة من باقة خدمات وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد.

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وقد أعرب حرباوي، عن إعجابه ودعمه للخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الشباب في مجال التعليم، وقد أعرب أيضا عن تقديره للتعاون القوي بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي، وأن الجامعة تطلع لمزيد من التعاون في المستقبل لتحقيق المزيد من التطور والتقدم في تمكين الطلاب.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة التضامن الإجتماعي لتوحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين. تنفيذا لرؤية مصر في تحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وفي ضوء التعاون الوثيق والبناء بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الوادى الجديد.

ويذكر أن برنامـج تكافل وكرامـة هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة الـذي أطلقـتـه وزارة التضامـن الاجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي. للمزيد من المعلومات يرجي التواصل علي الخط الساخن للبرنامج على رقم ١٩٦٨٠ أو على البريد الالكترونى لاستقبال والرد علي الشكاوى: tk.grievance@moss.gov.eg

وقد أعلن أيضا بنك التطوع المصري بأنه سيتبني المشاريع الصغيرة للخريجين من  الجامعات  الذين ينتمون لأسر تكافل وكرامة الي أن يصل المشروع  بقيمة  25000 جنيه لا ترد، بشرط أن يكون الخريج من الجامعة وينتمي لأسر تكافل وكرامة وتقديم دراسة جدوى.

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التنمية المستدامة ٢٠٣٠ برنامج تكافل وكرامة تحقيق التنمية المستدامة جامعة الوادي الجديد جان وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة الوادي الجديد

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