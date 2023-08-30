هل يتأثر طقس البلاد بسيول وأمطار السعودية؟ الأرصاد الجوية تجيب

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مدى تأثر مصر بالتقلبات الجوية التي تضرب السعودية خاصة بعد إطلاق المملكة الإنذار الأحمر الثاني بشأن سقوط الأمطار الغزيرة والسيول والبرد والثلوج.

حقيقة تأثر طقس البلاد بالسعودية

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": ليس وارد تأثيرنا بأي ظواهر جوية تؤثر على السعودية خلال الفترة الحالية أو المقبلة.

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انخفاض درجات الحرارة

وأضافت: خلال الأيام الجوية سيكون هناك استقرار في حالة الطقس، مع انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من يوم الجمعة المقبلة متأثرين بكتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

حالة الطقس في سبتمبر

ولفتت إلى أنه من المتوقع اعتدال حالة الطقس خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء مائل للحرارة ليلا.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو):



كيفية قياس درجات الحرارة فى الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروطا موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهي:

١- وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء

٢- لا يتأثر بالرياح

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية، إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وأيضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.