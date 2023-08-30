نظمت الجامعة البريطانية في مصر، فعاليات حفل تكريم أوائل الثانوية العامة على مستوي الجمهورية، وقد منحهم المنح الدراسية الكاملة المخصصة للعام الأكاديمي 2023- 2024، وذلك برعاية السيدة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور ومشاركة السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن مشاركة طلاب الجامعة البريطانية من أوائل الثانوية العامة العام الماضي، وأولياء الأمور.

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الجامعة البريطانية في مصر تكرم أوائل الثانوية العامة وتسلمهم وثائق المنح الدراسية المجانية

ومنحت الجامعة البريطانية منح كاملة مصحوبة بعدة امتيازات، لعدد من أوائل الثانوية العامة، وهم الطالب إياد عمرو، الثامن مكرر على مستوى الجمهورية بشعبة الرياضيات والذي التحق بكلية هندسة الطاقة والبيئة، والطالب محمد حاتم الرابع على الشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية، والذي التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، والطالب عز الدين أحمد العوضي، الخامس على الشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية، والذي التحق بكلية الاتصال والإعلام، والطالبة نسمة محمد، الحاصلة على المركز السادس على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية، والتي التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، والطالب معاذ عبد الرحيم التاسع على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية، والذي التحق بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب والإنسانيات، والطالبة رنيم عبد السلام الحاصلة على المركز العاشر مكرر بالشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية، والتي التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال.

وتشمل المنحة الدراسية الإعفاء من كافة المصروفات الدراسية ورسوم ملف الالتحاق والرسوم الإدارية ورسوم الخدمات الجامعية ورسوم خدمات التعليم الإلكتروني، ومنح الطلاب مكافأة مادية عبارة عن مصروف إعاشة شهري، إلى جانب السكن الجامعى المجانى وذلك بالنسبة للطلاب المقيمين خارج محافظتي القاهرة والجيزة، بالإضافة إلي توفير وسائل الانتقال إلى كافة الأماكن بالقاهرة والجيزة، وذلك شريطة أن يحقق الطالب خلال فترة الدراسة متوسط درجات تراكمي لا يقل عن تقدير جيد جدًا وأن يلتزم بكل لوائح ونظم الجامعة ولوائح السكن الجامعى.

وفي بداية كلمته، نقل الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، تحيات السيدة فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية للطلاب، وتهنئتها للطلاب الأوائل، وأكد أن الجامعة البريطانية في مصر ترعى دائمًا الطلاب المتفوقين والنابغين وتوفر لهم بيئة تعليمية خصبة تدفعهم لمزيد من النجاح لدعمهم وصقل قدراتهم تزامنًا مع رؤية الدولة المصرية لبناء شخصيات الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادة الغد، وذلك انطلاقًا من كون الجامعة البريطانية جامعة عريقة وذات مكانة مرموقة بين الجامعات المصرية بل وجامعات الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد الدكتور "لطفي"، أن الجامعة البريطانية تحتضن الطلاب المتفوقين والأوائل وتخصص لهم عدد كبير من المنح كل عام، وأن الجامعة تسير على خطاها المعهود وتستقطب كل عام عددًا كبيرًا من الطلاب الأوائل بالثانوية العامة، لبناء كوادر مستقبلية قادرة على مواكبة تطورات العصر الحالي ومتطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أن الجامعة البريطانية تستند على محورين رئيسيين وتعتبرهما الضلع الرئيسي لتحقيق أقصى معايير الكفاءة الأكاديمية، وهما التعليم بالممارسة والتطبيق، والتمحور حول الطالب وبناء قدراته وتأهيله، بالإضافة إلى أن الجامعة تمنح خريجيها شهادات مزدوجة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ومن الجامعات الأجنبية الشريكة للجامعة وهم (London South Bank University & Manchester Metropolitan University& Queen Margaret University)، كما تتيح لطلابها فرصة لدراسة فصل دراسي بالخارج بالجامعات الشريكة، فضلًا عن توفير عدد من الرحلات الصيفية التي تنظمها الجامعة لطلابها بالتعاون مع كبري الجامعات حول العالم.

وأردف الدكتور "لطفي"، حديثه إلى الطلاب مؤكدًا أنهم سيتلقون تعليم ذو جودة عالية لأن الجامعة البريطانية في مصر تطبق نظام التعليم البريطاني وتتبع النسب البريطانية المقررة بين عدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تضم نخبة ممتازة من أعضاء هيئة تدريس المصريين والأجانب.