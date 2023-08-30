اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للأندية بشأن إيقافات اللاعبين قبل دوري الجمهورية للناشئين

دوري الجمهورية للناشئين، قرر اتحاد الكرة، السماح لمشاركة اللاعبين الموقوفين لمباراة أو مباراتين مع فرق دوري الجمهورية الموسم الجديد.

كما قرر اتحاد الكرة في خطابه الرسمي تقليل الإيقاف للاعبين من الموسم الماضي من ثلاث مباريات لمباراة واحدة فقط استعدادا للموسم الجديد.



بطولات دوري الجمهورية للناشئين والشباب لكرة القدم موسم 2023-2024.

نظام وشروط دوري الجمهورية للناشئين والشباب 2023-2024



وينظم اتحاد الكرة مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب مواليد 2003 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009 لأندية القسم الأول ومثلهم للقسم الثاني.

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نظام مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب للقسم الأول



ينظم اتحاد الكرة مسابقات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003 و2005 و2007، من مرحلتين، وتقام المرحلة الأولى بنظام دوري من دور واحد، أما المرحلة الثانية فسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين للمنافسة على البطولة ومجموعة لعدم الهبوط وذلك حسب ترتيبهم في المرحلة الأولى.

كما ينظم اتحاد الكرة بطولة الجمهورية لمواليد 2006 و2008 و2009، من دورين.

وقرر اتحاد الكرة، خوض فرق دوري الجمهورية للناشئين والشباب، لضربات الجزاء الترجيحية في جميع المسابقات حال انتهاء المباريات بالتعادل.

وأكد اتحاد الكرة، علي اللجوء لضربات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباريات بالتعادل في بطولات الجمهورية موسم 2023-2024، ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح علي نقطة إضافية.





الهبوط من القسم الأول إلى القسم الثاني



يهبط عدد 6 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية للشباب 2003 إلى دوري الدرجة الأدني للشباب 2024-2025.

كما يهبط عدد 5 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2005 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

ويهبط عدد ثلاث فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2006 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

كما يهبط عدد 6 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2007 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

ويهبط عدد ثلاث فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2008 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

وأخيرا يهبط عدد فريقان صاحبا المركزين الأخيرين من دوري الجمهورية 2009 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

الصعود من القسم الثاني إلى القسم الأول



يتم تنظيم دورة من دور واحد قبل بداية موسم 2024-2025، لكل مرحلة سنية بين أوائل القسم الثاني للشباب والناشئين، مع الأندية الثلاثة الأوائل الصاعدين كفريق أول إلى مسابقات القسم الأول.

"أول مجموعة القاهرة -أول مجموعة بحري - أول مجموعة الصعيد ) لكل مرحلة سنية بالإضافة إلى الثلاثة أندية الصاعدة أنديتها من دوري القسم الثاني أ للدوري الممتاز وعلى حسب تلك النتائج يتم صعود الثلاثة أندية الأوائل منهم لدوري الجمهورية القسم الأول للشباب والناشئين موسم 2024 -2025.





وقرر اتحاد الكرة إقامة مباريات دوري الجمهورية للناشئين في تمام الساعة الرابعة عصرا بدلا من الساعة الثالثة عصرا لحين تعديل التوقيت الصيفي.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية المشاركة في دوري الجمهورية للناشئين والشباب، بالتعديل الجديد على مواعيد المباريات المقرر انطلاقها الشهر المقبل.

وكانت فيتو نشرت مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في بطولات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية للناشئين



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي في ملعب كلية الزراعة بالجيزة يوم الأحد 3 ديسمبر ضمن الجولة الرابعة عشر لدوري الجمهورية للشباب مواليد 2003 المرحلة الأولى للبطولة.

كما يتقابل الزمالك والأهلي يوم 12 ديسمبر بملعب كلية الزراعة بالجيزة ضمن الجولة الـ 15 لدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2005 المرحلة الأولى للبطولة.

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك في دوري الجمهورية للناشئين 2007 يوم الخميس 4 يناير 2024 بملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن المرحلة الأولى للمسابقة بالجولة الـ 18.

كما يستضيف الأهلي نظيره الزمالك يوم 18 نوفمبر المقبل ضمن الجولة الـ 11 لمسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2008 بملعب الأهلي بمدينة نصر.

ويلتقي الأهلي والزمالك في الجولة السابعة لدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2009 يوم الجمعة 20 أكتوبر بملعب القلعة الحمراء ضمن مواجهات الدور الأول للبطولة.

مواعيد مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024



دوري الجمهورية مواليد 2003.. الأحد 3 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2005..الثلاثاء 5 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2006..الإثنين 4 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2007..الخميس 7 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2008..السبت 9 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2009..الجمعة 8 سبتمبر