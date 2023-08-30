الأربعاء 30 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

وزيرة الثقافة تُصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمشروع "ابدأ حلمك"

وزيرة الثقافة، فيتو
وزيرة الثقافة، فيتو

وزيرة الثقافة، أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة،  قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمشروع "ابدأ حلمك"، وورش تدريب الشباب على فنون المسرح بالمحافظات في مرحلتها الثالثة، برئاستها، وعضوية كل من: "عمرو البسيوني، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، المخرج عصام السيد، المخرج الدكتور جمال ياقوت، الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، المخرج ناصر عبد المنعم، الكاتب والناقد جرجس شكري، الدكتور هاني كمال، المدير التنفيذي للمشروع، المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع، المستشار ياسر الجندي، المستشار القانوني للهيئة العامة لقصور الثقافة".

 

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مشروع ابدأ حلمك

يُذكر أن مشروع "ابدأ حلمك" هو أحد المشروعات الفنية التي تًنفذها وزارة الثقافة، ويهدف المشروع إعداد الممثل الشامل، في مهارات التمثيل والارتجال والكتابة، وعناصر الصورة المختلفة، للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة. 

 

وكانت المرحلة الأولى للمشروع، شهدت تخرج دفعات محافظات: أسيوط، والفيوم، والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات: بورسعيد، وبني سويف، والجيزة، وكفر الشيخ، واختتم المشروع بمحافظة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، وقد جرى اعتماد فرق هذه المحافظات فرقًا مسرحية نوعية.

 

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