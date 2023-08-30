محافظ المنيا يلتقي عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين
ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، قضايا وطلبات المواطنين الحياتية بمختلف القطاعات الخدمية، في إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء المجلس والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وأشار المحافظ، إلى أن الجهود متواصلة بصفة دائمة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يحقق الصالح العام، جاء ذلك بحضور النائب الدكتور هاني عبد الشهيد، والنائبة الدكتورة رشا المهدي، والنائبة هيام فاروق، أعضاء مجلس الشيوخ.
واستمع المحافظ، خلال اللقاء لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، موجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.
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