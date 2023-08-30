اعتماد شعبتي الجغرافيا العامة والمساحة بآداب المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية صدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم باعتماد برنامجى الجغرافيا (الشعبة العامة)، والجغرافيا (شعبة الخرائط والمساحة) بكلية الآداب جامعة المنوفية.

ووجه رئيس الجامعة موجها التهنئة لجميع أبناء ومنسوبي الكلية وللدكتور أسامة مدني عميد الكلية على هذا الإنجاز الجديد الذي تحقق بالكلية، مشيدا بسعي الكلية الدائم للحصول على اعتماد جميع برامجها.

هذا وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا النجاح الجديد الذى يتحقق بالكلية، مؤكدا على أهمية الاعتماد الأكاديمي الذي يستهدف الارتقاء بجودة التعليم العالي وأهمية المحافظة عليه، خاصة وأنه أصبح أحد الاتجاهات الحديثة في تطوير التعليم، وتحسين الأداء وتحقيق متطلبات التنمية، وتتفق مع المعايير العالمية ومتطلبات سوق العمل المحلى والدولي.

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