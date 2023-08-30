الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

حسين الجسمي يحيي حفلا في الكويت 12 أكتوبر

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

حسين الجسمي، يحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلا غنائيا في الكويت يوم 12 أكتوبر المقبل.

ونشر الجسمي بوستر الحفل عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: "قلوبنا مشتاقة والحنين أكبر شي لحبايبنا أهل الكويت الغالية نلتقي بمشاعر المحبة إن شاء الله يوم 12 أكتوبر 2023 على مسرح أرينا في مهرجان ليلة عمر".

 

وطرح حسين الجسمى مؤخرا، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الوردة ارتاحت"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشهير بـ "فزاع"، وألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم.

Advertisements

 

وفي وقت سابق طرح الجسمي أيضا أغنية بعنوان "يا خبر" من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع  أمين نبيل، هندسة الصوت هاني محروس.

 

ولم يغفل أن يضع بصمته باللهجة المصرية كعادته، حيث طرح حسين الجسمى أغنية "أستاذ في الدنيا"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

 

 

حسين الجسمى الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفل ليلة عمر الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

"الوردة ارتاحت" أغنية جديدة لحسين الجسمي

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار 6 منتجات بداية من سبتمبر.. الألبان والتونة أبرزهم.. والأندومي ضمن القائمة

حقيقة عودة أحمد سعد لزوجته ومفاجأة في أزمة طلاقه لـ علياء بسيوني

بيان عاجل للحكومة بشأن مد عمل الموظفين بنظام الأونلاين حتى نهاية شهر سبتمبر

الحكومة توافق على انتهاء قرار عمل الموظفين بنظام الـ "أون لاين" الأحد المقبل

الأهلى يكذب تصريحات مدير المنتخب الوطني

سيدة تتخلص من حياتها لعدم قدرتها على سداد ديونها بعين شمس

أول ظهور لرئيس الجابون بعد الانقلاب عليه، ورسالة عاجلة إلى العالم (فيديو)

الأعلى للجامعات يحسم الجدل حول مدة الدراسة في هندسة القاهرة

Advertisements

منوعات

المزيد

سائق مخمور يدهس شابا وحبيبته في وضع رومانسي (فيديو)

سكان 6 دول يموتون مبكرا 8 سنوات

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

لاعبين بكرش.. عبد الله جمعة يعيد أزمة الوزن الزائد لنجوم الكرة المصرية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذ بالأزهر: جلسات النميمة مثل مجالس شرب الخمر

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

ما حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس على آخر بطهارة واحدة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية