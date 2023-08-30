حسين الجسمي يحيي حفلا في الكويت 12 أكتوبر

حسين الجسمي، يحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلا غنائيا في الكويت يوم 12 أكتوبر المقبل.

ونشر الجسمي بوستر الحفل عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: "قلوبنا مشتاقة والحنين أكبر شي لحبايبنا أهل الكويت الغالية نلتقي بمشاعر المحبة إن شاء الله يوم 12 أكتوبر 2023 على مسرح أرينا في مهرجان ليلة عمر".

وطرح حسين الجسمى مؤخرا، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الوردة ارتاحت"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشهير بـ "فزاع"، وألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم.

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وفي وقت سابق طرح الجسمي أيضا أغنية بعنوان "يا خبر" من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع أمين نبيل، هندسة الصوت هاني محروس.

ولم يغفل أن يضع بصمته باللهجة المصرية كعادته، حيث طرح حسين الجسمى أغنية "أستاذ في الدنيا"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.