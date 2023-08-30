رئيس الوفد: حقوق ذوي الهمم على رأس برنامجي في انتخابات الرئاسة

حزب الوفد، كرَم الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، طلاب مدرسة النور للمكفوفين بالإسماعيلية، والمتفوقين في الثانوية العامة في مبادرة من النائبة الوفدية السابقة، ماجدة النويشي مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة وكريمة القاضي نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية.

الانتخابات الرئاسية المقبلة



ورحبت الدكتورة ماجد النويشي، بطلاب مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة الإسماعيلية والمتفوقين في الثانوية العامة ومجال الرياضة، ووجهت الشكر إلى رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، على هذه المبادرة بعد أن علم بتفوق أبناء مدرسة النور وطالب بتكريمهم داخل مقر حزب الوفد، مشيرًا إلى أن جميع التكريمات من رئيس الوفد.

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جانب من التكريم، فيتو

البرنامج في انتخابات الرئاسة



الإنتخابات الرئاسية، مهاب أحمد مدير مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة الإسماعيلية، أنه يتوجه بالشكر والتقدير إلى حزب الوفد بهذه اللافتة الكريمة من حزب الوفد ورئيسه الدكتور عبد السند يمامة، وأنه في ظل الاهتمام من الرئيس السيسي والاهتمام بذوي الهمم لأنهم بداخلهم طاقات كبيرة تفوق الأسوياء، ولدينا نماذج مشرفة داخل المدرسة مثال الطالب، أحمد عادل حجاب حاصل على المركز الأول على مستوى العالم في رفع الأثقال بروسيا، وإدارة المدرسة تساعد الطلبة الناجحين في تعليمهم وحتى مرحلة التعليم الجامعي وتساعدهم في الأبحاث والأنشطة الخاصة بهم، وأتوجه بخالص الشكر إلى ماجدة النويشي على منحها الفرصة لتكريم الطلبة وتشجيعهم وأتوجه بالشكر إلى حزب الوفد ورئيسه.

وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إنه يتقدم بخالص الشكر إلى الأستاذة ماجدة النويشي على هذه الفرصة للإحتفال بالطلاب المتفوقين، وهذا عملي بالجامعة منذ 30 عامًا حيث أنني أستاذًا في الجامعة، وارى أن يكون هناك إعادة نظر في المصطلحات مثل كفيف أو ذوي الهمم، ومثال ذلك عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين وهو يمتلك بصيرة ثاقبة ولديه مؤلفات عظيمة وكتب عن أحوال التعليم في مصر، وربنا سبحانه وتعالى يعطينا منح عظيمة.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أنه يجب أن نقرأ الدستور وهو ينص على 10% من الناتج القومي مخصصة 3% للصحة والتعليم الإلزامي 4% والتعليم الجامعي 2% وللبحث العلمي 1%، ولكن هل طالب أحد من مجلس النواب والأحزاب الحكومة بمراجعة الميزانية وهل تم استيفاء هذه النسبة التي نص عليها الدستور، والأمور ليست حفلات ولكن هذا مخصص وبنص دستورى وهذا استحقاق يجب أن نطالب به، وسيكون من طلباتي وبرنامجي الانتخابي تفعيل هذه النسب والنصوص المستحقة التي ذكرناها، وليس لدينا علاقة بالعجز، والناتج القومي عندما يأتي لابد من استبعاد هذه النسب، ومن أهم عناصر برنامجي الانتخابي إصلاح التعليم وإصلاح الاقتصاد، وأيضًا سيكون لذوي الهمم مكانًا في البرنامج وفي أجندة الوفد التشريعية.

ووعد رئيس الوفد الحضور من ذوي الهمم بتعديل القانون الحالي أو تشريع جديد لذوي الهمم إذا لزم الأمر، في حالة إن قدر له الفوز في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، وإن لم يقدر له الفوز فسوف يعمل على هذا التشريع من خلال نواب الوفد في البرلمان، وكذلك سوف يكون هناك اهتمام برياضة كرة الجرس الخاصة بالمكفوفين، لما تمثلها من أهمية كبرى لديهم.

واختتم رئيس الوفد حديثه أنه سعيد بلقاء الطلبة المتفوقين وتواجده معهم وبتفوقهم وهم نماذج مضيئة في مجتمعنا ويتشرف حزب الوفد، أنه يكرم المتفوقين وتعبير عن تقدير حزب الوفد إليهم ونتمنى لهم التوفيق دائمًا.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم الطلاب الآتي أسماؤهم بعد الاستماع لأشعار العديد منهم:

مادونا ملاك

بلال أحمد

مريم محمد

احمد محمد

عبد الرحمن محمد

سعد احمد

الاء طه

محمود صالح

اسلام محمد

ملاك عاطف

مايكل ريمون

محمد احمد

ندى شاكر

دعاء عماد

شهد هشام

عماد السيد محمود

مهاب أحمد يوسف مدير مدرسة النور للمكفوفين