الأربعاء 30 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الخارجية: مصر تتابع باهتمام تطورات الوضع في الجابون

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر تتابع باهتمام التطورات المتلاحقة التي تشهدها دولة الجابون الشقيقة، وتدعو جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية حفاظًا على أمن واستقرار وسلامة البلاد.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية أعضاء الجالية المصرية المتواجدين في الجابون إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب مناطق التوتر الأمني، واستمرار التواصل مع السفارة المصرية لضمان سلامتهم، معربًا عن تطلع مصر لعودة الاستقرار إلى الجابون في أسرع وقت والحفاظ على سلامة الشعب الجابوني الشقيق.

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