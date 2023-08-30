تحركات أسعار الذهب خلال شهر أغسطس وتوقعات الفترة المقبلة
تباينت أسعار الذهب خلال شهر أغسطس الجارى داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها داخل الأسواق المحلية.
ويعد الذهب من أهم السلع والملاذات الآمنة التي يقبل عليها المستهلكون حول العالم في ظل تقلبات العملة وانخفاضها ورفع أسعار الفائدة العالمية وغيرها من العوامل المختلفة التي تؤثر في زيادة الطلب على الذهب مثل التوترات الدولية.
تراجع كبير في أسعار الذهب بـ150 جنيها
وانخفضت أسعار الذهب بقيمة كبيرة في الجرام الواحد داخل الأسواق المحلية حيث فقد الجرام نحو 150 جنيها في الجرام الواحد تقريبا منذ بداية شهر أغسطس الجاري وحتى ختام الشهر.
ومن عكس المتوقع لأسعار الذهب من التجار وفي المحلات انخفضت أسعار الذهب بهذه القيمة مما يعد فرصة مناسبة للمواطنين للشراء خلال شهور الصيف والحفاظ على قيمة الأموال من التآكل في حالة حدوث أي انخفاض في أسعار العملة.
متوسط اسعار الذهب خلال شهر أغسطس
أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن متوسط أسعار الذهب خلال شهر أغسطس الجاري داخل الأسواق المحلية.
وجاءت متوسط سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشار في السوق المصري نحو 2305 جنيهات، بينما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2634 جنيها.
أسعار الذهب العالمية اليوم الأربعاء
تقترب أسعار الذهب من الوصول لأعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، اليوم الأربعاء، على الرغم من تراجعها بشكل طفيف، حيث قلص المستثمرون الرهانات على زيادة أسعار الفائدة الأمريكية استجابة للبيانات الاقتصادية الضعيفة.
تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.08% إلى 1963 دولار للأوقية.
فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.08% إلى 1936 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.06% إلى 103.537 نقطة.
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