منتخب الجمباز الفني يشارك في بطولة رومانيا الدولية

الجمباز، يشارك المنتخب المصري لرجال الجمباز الفني في بطولة رومانيا الدولية والمقرر إقامتها بالعاصمة الرومانية "بوخارست" خلال الفترة من 1 وحتى 3 سبتمبر المقبل وذلك استعدادا لبطولة العالم.

ووصلت بعثة الفراعنة إلى رومانيا منذ قليل استعدادًا لخوض البطولة الدولية والتي يشارك بها العديد من اللاعبين المميزين على مستوى العالم.

منتخب الجمباز، فيتو

قائمة منتخب الجمباز

ويمثل أبناء النيل في هذه البطولة كلًا من: "علي زهران - أحمد المراغي - عمر العربي - أحمد عبد الرحمن - محمد منتصر عفيفي - زياد خاطر".

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ويقود المنتخب فنيًا جمال مطر المدير الفني، وعرفات أحمد المدرب العام والخبير يڤجيني كوزين، ويترأس البعثة الدكتور محمد علي، كما يشارك شريف جودت كحكم مرافق.

تصريحات رئيس الاتحاد

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، أن المنتخب المصري يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.

وأضاف أمين أن منتخب الجمباز الفني رجال يسير بخطي ثابتة لاعتلاء منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية على أعلى مستوي.

واختتمت مؤخرا منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني 2023، رجال وآنسات علي الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 18 وحتى 20 أغسطس الجاري.

الدول المشاركة في بطولة الفراعنة

وشارك في البطولة 12 دولة وهي "مصر البلد المضيف وأذربيجان والهند والمغرب والأردن وقطر وتونس وأرمينيا وجيورجيا وتايوان وكرواتيا ولبنان".

وحرص مسئولو الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين على توفير كافة سبل الراحة والأمان لضيوف مصر واستقبالهم بالشكل الذي يليق باسم وسمعة وعراقة أم الدنيا.

حفل افتتاح بطولة الفراعنة الدولية

وشهد حفل افتتاح البطولة عددا من المفاجآت وعرض فيلم تسجيلي عن بطولة كأس الفراعنة الدولية منذ انطلاقها فى حضور ضيوف مصر من مسؤولي الاتحاد الدولي للجمباز ورؤساء الوفود بالاضافة الى ممثلي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية المصرية ومجلس إدارة اتحاد الجمباز.

ومن جانبه الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إن مصر تحظى بثقة كبيرة من الاتحاد الدولي للعبة وهو ما ظهر مؤخرا في تنظيم البطولات الدولية الكبرى.

تصريحات رئيس اتحاد الجمباز

وأضاف أمين أن النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبرى على مستوى العالم.

وتابع أن بطولة الفراعنة الدولية تطور شكلها مع كل نسخة جديدة يتم تنظيمها، حتى باتت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها.

واختتم أمين أن بطولة الفراعنة تعتبر حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر لشباب وشابات مصر، حيث إنها فرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع اللاعبين على مستوى العالم في مصر وتبادل الخبرات الرياضية.