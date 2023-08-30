الأربعاء 30 أغسطس 2023
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة

أسعار الذهب فى الإمارات
أسعار الذهب فى الإمارات اليوم، فيتو

 سعر الذهب فى الإمارات اليوم، ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق بصورة طفيفة. 

ويعد الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم المعادن، وتشهد أسواق الإمارات العربية تجارة رائجة في هذا المجال، ويقبل الكثير من الإماراتيين على شراء المعدن النفيس داخل الأسواق.

 سعر الذهب في الإمارات، وفقًا لآخر تحديث لها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تواصل الأسعار التراجع متأثرة بالانخفاضات العالمية في سعر المعدن الأصفر.

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سعر الذهب الآن في الإمارات 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 240 درهمًا.

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 220 درهمًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 210 دراهم.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 180  درهمًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 1664 درهمًا

 

رسوم التداول المرتبطة بعقد الذهب الفوري

سعر الذهب فى الإمارات اليوم، وكانت أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، عن إلغاء رسوم التداول المرتبطة بعقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وسعيها كذلك لإلغاء رسوم عقودها الآجلة للذهب، بهدف زيادة أحجام التداول وجذب المستثمرين.

وقالت بورصة دبي للذهب والسلع في بيان لها إن الإعفاء من رسوم عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، الذي يجري تداوله تحت الرمز "DGSG"، سوف يسري اعتبارا من 21 أغسطس 2023 حتى 31 ديسمبر 2023.

وخلال هذه الفترة، ستتنازل بورصة دبي للذهب والسلع عن جميع الرسوم الخاصة بها ورسوم شركة دبي لمقاصة السلع، بما في ذلك الرسوم المرتبطة بالتداول والمقاصة والتسليم. ولا يشمل هذا الإعفاء رسوم هيئة الأوراق المالية والسلع البالغة 0.03 دولار، بحسب البيان.

 

بورصة دبي للذهب والسلع 

كما تسعى بورصة دبي للذهب والسلع للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لإلغاء رسوم عقودها الآجلة للذهب، وقالت إنها ستطلع السوق على أي مستجدات بهذا الخصوص في الوقت المناسب.

وقال لويس هيمس، المدير التجاري لبورصة دبي للذهب والسلع: "بعد أن شهدنا نموًا كبيرًا في عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية في بورصة دبي للذهب والسلع منذ إطلاقه في عام 2018، نتوقع أن يؤدي الإعفاء من الرسوم إلى زيادة أحجام التداول وتحفيز الإقبال على تداول العقد على المدى الطويل من خلال جذب مستثمرين جدد من جميع أنحاء المنطقة والعالم".

يذكر أن عقد الذهب الفوري جزءًا من المحفظة المتنوعة لبورصة دبي للذهب والسلع من عقود المعادن الثمينة، بما في ذلك العقود الفورية والآجلة للذهب والفضة والنحاس. وتعمل البورصة على طرح عقود جديدة، مثل عقد الفضة الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي تتم مراجعته حاليًا من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، بحسب البيان.

 

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