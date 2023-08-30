الأربعاء 30 أغسطس 2023
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اقتصاد

رئيس مصلحة الجمارك يعتمد الخطة التدريبية للمعاهد القومية للتدريب الجمركي

رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الجمارك يعتمد الخطة التدريبية،فيتو

اعتمد الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك أن الخطة التدريبية للمعاهد القومية للتدريب الجمركي والتي ارتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من القدرات البشرية للعاملين بالمصلحة بجانب استمرار التواصل المباشر مع المجتمع التجارى والصناعى للتوعية والإرشاد والتدريب على التعامل مع المنظومة الجديدة، عن طريق عقد اجتماعات بصفة دورية مع المستثمرين والمستوردين وأعضاء الغرف التجارية.

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الخطة التدريبية للمعاهد القومية للتدريب الجمركي

واثنى رئيس المصلحة بالخطة التدريبية التي تحتوي على برامج للعاملين بمصلحة الجمارك ولعل أبرزها البرامج التأسيسية وبرامج تدريبية متخصصة بالمعاهد وأخرى تنشيطية بمواقع العمل وبرامج تدريبية تعقد عن طريق الإنترنت، بجانب برامج تدريبية أخرى لأعضاء المجتمع التجاري وتشمل برنامج لتأهيل للحصول على ترخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي "حملة المؤهلات العليا"، وبرنامج مندوبي الشركات وآخر للتدريب التخصصي.

 

وكشفت مصلحة الجمارك المصرية عن الخطة التدريبية لعام 2023/2024 والتي تهدف من خلالها رفع كفاءة مأمور التعريفة بجانب رفع كفاءة منظومة المخاطر، وتنمية مهارات العاملين في الجمارك باللغة الإنجليزية وإعداد مدرب محترف، والارتقاء بكفاءة الخدمة المقدمة لأعضاء المجتمع التجاري.

وقد شهد عدد البرامج في خطة العام الحالي ارتفاعا كبيرا عن سابقتها في العام الماضي حيث وصل إلى 56 برنامجا مقارنة ب 31 برنامجا العام الماضي، و230 دورة هذا العام مقارنة ب 188 العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار أن الخطة الحالية تدعم تنمية الفخر المهني وزيادة الوعي الجمركي القائمة على محاور التطوير في الخطة الاستراتيجية الجديدة لمصلحة المجمارك المصرية 2023-2026.

 

استحداث عدد من البرامج في الخطة التدريبية لمصلحة الجمارك

وتم استحداث عدد من البرامج في الخطة التدريبية لهذا العام، والتي جاءت كالآتي:

• دعم مجالي التعريفة والحركة من خلال ربط البطاقة التدريبية بالمسارات الوظيفية لهم.

• دعم وتنمية اللغة الإنجليزية للارتقاء بالعاملين بالجمارك المصرية من خلال برامج متخصصة.

• زيادة عدد الندوات بالخطة التدريبية لتصل إلى 67 ندوة على مستوى المناطق الثلاث لتنمية وتعزيز الثقافة الجمركية.

• الاستعانة بمحاضرين من الجامعات والهيئات لتعزيز جوانب مكافحة الفساد وتنمية الفخر المهني.

• تنمية المهارات السلوكية والفنية للعاملين بالطارات والمواني البحرية والبرية بمواقع العمل.

• تنمية دور الجمارك في دعم الجمارك الخضراء.

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