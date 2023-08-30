الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة ببشاير الخير

محافظ الإسكندرية،
محافظ الإسكندرية، فيتو

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير 1،2 والتي تنفذ بالتعاون بين صندوق مكتبات مصر العامة وقصور الثقافة، وتستمر فعالياتها حتى 5 سبتمبر 2023، وذلك تفعيلًا لمستهدفات الدولة المصرية الهادفة لتحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

وقال اللواء محمد الشريف: إن المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حريصة على تنمية ورفع كفاءة المواطن خاصة بالمناطق الجديدة الآمنة بديل العشوائيات.

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وأضاف أننا بهذا المشروع أمام تجربة فريدة تساهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري من خلال إعداد برامج أنشطة وفعاليات متميزة لكل مكتبة ووصولًا إلى أبعد نقطة في المحافظة.

جدير بالذكر أن المكتبة المتنقلة، تضم عددا من الكتب المتنوعة ما بين قصص عربية وإنجليزية، وأنشطة فنية، ودورات تدريبية، ومعارض فنية، وورش توعوية بمشاركة شركة مياة الشرب وكلية الزراعة بالإسكندرية كما أن المكتبة مجهزة بإمكانيات عالية جدا وتقدم برامج تثقيفية لتعريف الأطفال أهم الأماكن في مصر، وورش للألعاب التفاعلية في ظل وجود متخصصين بالإضافة إلى تطوير المواهب في الرسم والحكي والإلقاء والشعر والغناء، وحفلات لفرق العرائس.

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