وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

ترأس المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بالإدارات التعليمية طبقا للإعلان رقم (3 ) لسنة 2023، المتقدمين لوظيفة ( مدير / وكيل إدارة تعليمية ).

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة الدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، وسعيد تهامي مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة، ومصطفي محمد علي نقيب المعلمين. الدكتورة إبتسام تمساح بكلية التربية بالوادى الجديد، بالإضافة للجنة المساعدة من الشئون القانونية وشئون العاملين والتنسيق.

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وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم عقد اختبارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية قبل المقابلات الشخصية بمعمل الحاسب الآلي بالمديرية.

وأشار إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية لإختيار الكوادر المتميزة القادرة على العطاء والتفاني فى العمل لتطويره والإرتقاء به، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

وكيل التعليم يلتقى مديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم المديرية

وعقد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، أمس الثلاثاء، لقاءا موسعا ومديرى الإدارات التعليمية وموجهى العموم بالمديرية بحضور إدارة التنسيق والتوجيه الفنى ومركز المعلومات وموجهى اوائل المواد الدراسية المختلفة بالإدارات التعليمية.

ويأتى ذلك ضمن سلسلة اجتماعاته فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد والوقوف على آخر المستجدات.

وفى مستهل اللقاء وجه وكيل التعليم الشكر والتقدير للجميع لمرور إجراءات تأمين امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادتين الثانوية العامة والإعدادية بأمن وسلام وفق خطة محكمة وكان لها المردود الإيجابي المتميز.

_ نهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع طلاب المحافظة

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد على الجميع بضرورة الانتهاء من إجراءات سد العجز بجميع التخصصات بما يحقق الاستقرار فى العمل وتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة والوصول لأعلى معايير الجودة مع مراعاة الشفافية والعدالة.

ولفت إلى دعمه الدائم والمتواصل للجميع ومواجهة المشكلات وفق اللوائح المنظمة للعمل من أجل الهدف المنشود للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

وجرى فتح باب الحوار والمناقشة مع الحضور حول بعض المشكلات التى قد تعرقل العمل، وجدد سيد، كلماته للحضور بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتضافر كافة الجهود لتحقيق أفضل النتائج المرجوة.